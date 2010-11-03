31 طرح تحقیقاتی اصلاح بذر در گلستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد فرجی صبح چهارشنبه در جمع کارشناسان این سازمان در گرگان افزود: اصلاح بذر و نهال ، تولید هسته های اولیه بذر و نهال و ارایه این بذرها و نهالها از جمله وظایف در این حوزه است.

وی اظهار داشت: بخش اصلاح نباتات 30 نفر تکنیسین دارد و تیمهای پشتیبانی و اداری هم در این بخش به فعالیت مشغولند.

وی خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف بخش، 7 گروه از محققین در حال فعالیتند و پروژه های مختلف در اختیار جامعه کشاورزان قرار می گیرد و در سال گذشته 31 طرح، 66 چکیده مقاله، سه تالیف کتاب و 28 همکاری با دانشگاه در این بخش صورت گرفته است.

فرجی گفت: از گروه های موفق، گروه غلات است و تهیه 25 درصد بذر مورد نیاز استان از جمله وظایف است.

رضا غلامی معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز گفت: بذر عصاره خلقت موجود است و اگر در شرایط مناسب قرار بگیرد محصول خوبی می دهد.

وی ادامه داد: برداشت بیش از چهارتن گندم در هکتار از مزارع استان از قابلیتهای محققان است.

غلامی افزود: اقتصاد در سند چشم انداز دانش محور است و تحقیقات باید محور اصلی باشد و برای استانی که قطب کشاورزی است باید قطب تولید علم کشاورزی نیز باشد.

