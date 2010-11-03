به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر دیشب در دور برگشت از مرحله مقدماتی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه "وایت هارت لین" با نتیجه 3 بر یک مقابل تاتنهام شکست خورد. رافائل فن درفارت (18)، پیتر کراچ (61) و پاولیوچنکو (89) برای تاتنهام گل زدند و تک گل اینتر را ساموئل اتوئو در دقیقه 80 وارد دروازه تیم میزبان کرد. اینتر با این شکست به رده دوم گروه A نزول کرد و در دو هفته پایانی کار دشواری برای صعود به مرحله حذفی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در پیش دارد.

منچستریونایتد در دیگر دیدار برگزار شده این رقابت ها، با پیروزی پرگل 3 بر صفر در زمین بورسا اسپور به برتری رسید تا در یک قدمی صعود به دور بعدی این رقابت ها قر ار بگیرد.

برای من یونایتد در این دیدار دارن فلچر (48)، گابریل اوبرتان (73) و تیاگو مانول ببه (77) گل زدند. منچستر از دو بازی باقیمانده در گروه C تنها به یک تساوی نیاز دارد تا به دور حذفی صعود کند. نتایج کامل و جدول بازی های شب گذشته به این شرح است:

گروه A:

* تاتنهام انگلستان 3 - اینترمیلان ایتالیا یک

* وردربرمن آلمان صفر - توئنته هلند 2

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- تاتنهام 4 2 1 1 7 2- اینتر 4 2 1 1 7 3- توئنته 4 1 2 1 5 4- وردربرمن 4 - 2 2 2

گروه B:

* هاپوئل اسراییل صفر - شالکه آلمان صفر

* بنفیکای پرتغال 4 - لیون فرانسه 3

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- لیون 4 3 - 1 9 2- شالکه 4 2 1 1 7 3- بنفیکا 4 2 - 2 6 4- هاپوئل 4 - 1 3 1

گروه C:

* بورسا اسپور ترکیه صفر - منچستریونایتد انگلستان 3

* والنسیای اسپانیا 3 - رنجرز اسکاتلند صفر

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- منچستریونایتد 4 3 1 - 10 2- والنسیا 4 2 1 1 7 3- رنجرز 4 1 2 1 5 4- بورسا اسپور 3 - - 4 -

گروه D:

* روبین کازان روسیه صفر - پاناتینایکوس یونان صفر

* کپنهاگن دانمارک یک - بارسلونای اسپانیا یک

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- بارسلونا 4 2 2 _ 8 2- کپنهاگن 4 2 1 1 7 3- روبین کازان 4 - 3 1 3 4- پاناتینایکوس 4 - 2 2 2

این رقابت ها چهارشنبه شب با برگزاری 8 دیدار دیگر پیگیری می شود.