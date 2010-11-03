محمود اکرامی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات جلسه اخیر شورای سیاستگذاری این جشنواره گفت: مقرر شد 30 شب شعر با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هماهنگی با دبیرخانه جشنواره در 30 مرکز استانی برگزار شود.

وی در عین حال تاکید کرد: قرار نیست هیچ دبیرخانه‌ای در این استان‌ها تشکیل شود و شاعران سراسر کشور الزاماً باید آثارشان را برای داوری و شرکت در جشنواره، فقط به دبیرخانه مرکزی آن ارسال کنند. از این جهت امسال جشنواره بخش استانی ندارد فقط شب‌های شعر استانی برپا خواهد شد.

دبیر علمی پنجمین جشنواره شعر فجر با تاکید مجدد بر تمرکز داوری‌ها در تهران گفت: سعی می‌کنیم از داوران جدید و توانا و با سلیقه‌های متنوع برای این کار بهره بگیریم تا بر نوع نگاه علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره تاثیر منفی نگذارد چرا که مشاهده شده که برخی شاعران با شناسایی داوران، سعی می‌کنند بر اساس سلیقه آنها شعر بگویند تا موفقیتی حاصل کنند.

اکرامی‌فر همچنین از افزوده شدن یک بخش جدید به بخش‌های مختلف جشنواره شعر فجر خبر داد و اضافه کرد: امسال علاوه بر بخش‌های شعر کودک و نوجوان، کلاسیک و نو، بخش ترانه، تصنیف و سرود را هم در جشنواره خواهیم داشت که این اتفاق برای نخستین بار در طول دوره‌های مختلف جشنواره شعر فجر اتفاق می‌افتد.

وی گفت: امسال حداقل از 20 داور برای بررسی آثار جشنواره بهره می‌گیریم و داوری هم قطعاً دومرحله‌ای خواهد بود و سعی می‌کنیم ترکیب هیئت داوران به گونه‌ای باشد که همه طیف‌ها، رده‌های سنی و جنسی را پوشش دهد؛ به این معنی که به لحاظ سنی ما هم داوران جوان و هم مسن و کارکشته و از لحاظ جنسی هم داوران مرد و هم زن خواهیم داشت.