به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی تکواندو ایران در دو بخش بانوان و آقایان بیست و یکم آبان تهران را به مقصد گوانگجو ترک خواهند کرد. ملی پوشان تکواندو به مدت سه روز در این شهر به تمرین خواهند پرداخت و از روز بیست و ششم مسابقات خود را آغاز خواهند کرد.

طبق برنامه اعلام شده سه شنبه 25 آبان ماه مراسم قرعه کشی مسابقات انجام خواهد شد و مسابقات از روز چهارشنبه بیست و ششم آبان ماه همزمان با عید سعید قربان آغازمی شود. درروز اول رقابتهای اوزان اول و پنجم برگزار می شود که علیرضا نصر در بخش مردان، سارا خوش جمال فکری و پریا پورنعمت دربخش بانوان به مصاف رقبای خود می روند.

در روز دوم این مسابقات، پنجشنبه بیست و هفتم آبان ماه تکواندوکاران دو وزن دوم و ششم مسابقات خود را برگزار خواهند کرد که فرزاد عبدالهی در بخش بانوان و پریسا فرشیدی در بخش بانوان نمایندگان ایران در روز دوم خواهند بود.

جمعه بیست و هشتم آبان ماه رقابتهای اوزان سوم و هفتم برگشزار می شود که در بخش بانوان سمانه شش پری و سهیلا سیاحی در بخش بانوان و رضا نادریان و یوسف کرمی در بخش مردان با رقبای خود پیکار می کنند.

در آخرین روز این مسابقات نیز سه نماینده ایران رقابتهای خود را برگزار خواهند کرد. شنبه بیست و نهم آبان ماه در رقابتهای اوزان چهارم و هشتم در بخش بانوان سوسن حاجی پور و در بخش مردان محمد باقری معمتد و حسین تاجیک به دیدار حریفان می روند.

رقابتهای تکواندو در بازیهای آسیایی از بیست و ششم آبان ماه به مدت چهار روز برگزار خواهد شد.