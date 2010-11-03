وزیر بهداشت استعفا نکرده است/ انحلال یک دانشگاه دیگر تهران کذب است

رمضان محسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل نشده بلکه بخشهایی از آن با دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران ادغام شده است که بخش آموزش و پژوهش به دانشگاه علوم پزشکی تهران و بخش بهداشت و درمان به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتقل شده است.

وی گفت: اگر قرار است ایران از نظر رتبه علمی در افق 1404 رتبه اول منطقه را کسب کند باید تحولات اساسی در سیستم آموزشی کشور ایجاد شود و از همین رو دو دانشگاه بزرگتر می توانند بهتر ما را به این هدف برسانند.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس با اشاره به حضور دکتر مرضیه وحیددستجردی در مجلس شورای اسلامی و حضور در کمیسیونهای آموزش و بهداشت مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان شهر تهران طی تذکری کتبی و ارسال آن به هیئت رئیسه مجلس خواستار پاسخگویی وزیر بهداشت شدند که وزیر بهدشت در جلسه کمیسیون آموزش حضور یافت و توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر بهداشت پذیرفت که باید قبل از اقدام به انحلال مشورت می کرده است

وی یادآور شد: در این جلسه دکتر عباسپور دلایل وزیر بهداشت را قانع کننده ندانست اما از سوی دیگر اعضای کمیسیون آموزش معتقد بودند که این موضوع نظر شخصی است و باید رای گیری صورت گیرد.

محسن پور اضافه کرد: وزیر بهداشت در فضای صمیمی و آرام به سئوالات آنان پاسخ داد و برخی از نمایندگان در جریان قضیه قرار گرفتند و بعضی از نمایندگان قانع شدند و برخی دیگر قانع نشدند. یکی از اعتراض‌های نمایندگان این بود که چرا در یک چنین کار بزرگی با نمایندگان مجلس مشورت نشده است که وزیر بهداشت پاسخ داد من این بخش را قبول دارم و باید مشورت می‌کردم.

وی گفت: وزیر بهداشت در این جلسه تاکید کرد که عدم مشورت دلیل بر بی احترامی به بزرگان حوزه آموزش و بهداشت در مجلس نبوده است.

استدلالی برای انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران

قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس خاطرنشان کرد: یکی از استدلال ها برای ادغام دانشگاه ایران با دو دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران این بود که روزانه یک هزار و 800 نفر از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایران از کرج به تهران می‌آمدند و زمانی که دانشگاه علوم پزشکی در کرج تأسیس و این شهر به استان تبدیل شد این ادغام صورت گرفت به دلیل اینکه این همکاران این راه را طی نکنند و به تهران نیایند و در همان دانشگاه کرج به فعالیت خود ادامه دهند.

وی اضافه کرد: شبکه‌های بهداشتی کرج که توسط دانشگاه ایران به فعالیت می‌پرداخت به همان کرج واگذار شد و آن بخش از شبکه بهداشت درمان غرب که دانشگاه علوم پزشکی ایران اداره می‌کرد به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتقال پیدا کرد و مسئولیت اداره آن را برعهده گرفت.

محسن پور درباره استدلال نمایندگان مجلس که انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه می دانستند به مهر گفت: اقدام وزارتخانه مبنی بر قانون شورای گسترش وزارت بهداشت بوده است چرا که بر اساس قانون، شورای گسترش اختیار توسعه، پیشرفت، محدود کردن و حتی ادغام را دارد و این کار نیز براساس این قانون بوده است.

وزیر بهداشت استعفا نکرده است

وی درباره شایعه ای در زمینه استعفای وزیر بهداشت و انحلال دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز به مهر گفت: دکتر وحیددستجردی در همان جلسه اعلام کرد که با توکل به خدا به کار خود ادامه می دهم و استعفایی در کار نیست.

دانشگاه شهید بهشتی منحل نمی شود

وی افزود: هیچ برنامه ای برای تغییرات در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی وجود ندارد و این موضوع نیز یک موضوع رسانه ای است و پایه و اساسی ندارد .