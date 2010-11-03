به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به نامه مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و در راستای مدیریت واردات، واردات 439 قلم کالای کشاورزی را ممنوع اعلام کرد و یا واردات آن را منوط به اخذ مجوز از وزارتخانه متبوع خود دانست، واکنشهای بسیاری نسبت به این اقدام صورت گرفت تا جایی که کار به معاون اول رئیس جمهور کشیده شد و در نهایت، قرار بر این شد که برخی ممنوعیتها از سر راه واردات برداشته شود.
بر همین اساس بود که در دولت فهرست جدیدی از 187 قلم محصول کشاورزی مورد نیاز را تهیه کرد تا واردات آنها را به کشور سهل تر کند، چراکه به اعتقاد مسئولان، ممنوعیت ورود کالاها، حلقه آخر طرح مدیریت واردات است.
در این میان، وزارت جهاد کشاورزی یک بار دیگر فهرست کالاهای کشاورزی مشمول ماده 16 قانون افزایش بهره وری کشاورزی را مورد بازنگری قرار داد و در نهایت، تغییراتی را بر روی تعرفه و شرایط ورود برخی کالاهای حساس در موضوع تنظیم بازار، اعمال کرد.
مسعود موحدی قائم مقام وزارت بازرگانی نیز با اشاره به ارسال نامه جدید صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی به وزیر بازرگانی اعلام کرد که وزارت جهاد کشاورزی با بررسی شرایط بازار و اطلاعاتی که از سوی وزارت بازرگانی به عنوان متولی بازار به دست آورده است، ممنوعیت یا آزادی واردات را تعیین می کند و هم اکنون نیز با توجه به شرایط بازار برخی از ممنوعیت ها لغو شده است.
|عنوان
|حقوق ورودی
|حقوق پیشنهادی
|ملاحظات
|گوشت گاو تازه یا سرد کرده
|4
|4
|به منظور تنظیم بازار و با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی
|گوشت گاومنجمد
|4
|4
|به منظور تنظیم بازار و با مجوز از وزارت جهاد
|گوشت گوسفند یا بز تازه، سرد کرده یا منجمد
|4
|4
|به منظور تنظیم بازار و با اخذ مجوز از وزارت جهاد
|گوشت بریده نشده تازه یا سردکرده مرغ و خروس
|4
|4
|به منظور تنظیم بازار و با اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی
|جوجه یکروزه تخم گذار
|15
|15
|با اخذ مجوز از وزارت جهاد
|تخم مرغ خوراکی
|30
|150
|با اخذ مجوز از وزارت جهاد
|عسل طبیعی
|90
|120
|با اخذ مجوز از وزارت جهاد
|گندم دامی
|4
|4
|از تاریخ اول اردیبهشت تا اول آبان ماه هر سال 50 درصد ارزش است
|جو
|4
|4
|از تاریخ اول اردیبهشت تا اول شهریورماه همان سال تعرفه 40 درصد است
|برنج
|4 و 45
|45
|از تاریخ اول تیر تا اول دیماه هر سال تعرفه 90 درصد ارزش
|سیب زمینی
|30
|50
|-
|شکر
|20
|30
|-
|سیر
|100
|150
|-
|پیاز
|20
|90
|-
|نخود
|5
|15
|-
|لوبیا قرمز
|5
|15
|-
|پرتقال
|45
|90
|از اول اسفند تا اول خرداد 10 درصد ارزش
|نارنگی
|45
|90
|از اول اسفند تا اول خرداد 10 درصد ارزش
|سیب
|45
|90
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ثبت سفارش انجام نمی شود
عباس حاجیان مدیرکل دفتر حمایت از سرمایهگذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت وزارت جهادکشاورزی نیز در گفتگویی با مهر گفت: تغییرات تعرفهای که در واردات برخی محصولات کشاورزی صورت گرفته، فقط برای فصل برداشت اعمال می شود. حاجیان افزود: فقط 8 قلم محصول کشاورزی با مجوز وزارت جهادکشاورزی وارد کشور میشود و صدور مجوز واردات دیگر محصولات برعهده سازمان توسعه تجارت ایران است.
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