فرحناز ترکستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: طی این طرح میزان دقیق مصرف دخانیات در میان دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی ارزیابی و درصد افزایش یا کاهش آن نیز مشخص می شود.
وی افزود: معاونت فرهنگی وزارت بهداشت تشکیل هسته های پژوهشی را پیگیری می کند و سعی دارد در زمینه هایی مانند ارزیابی میزان مصرف دخانیات در میان دانشجویان از تیم های دانشجویی استفاده کند.
معاون فرهنگی وزیر بهداشت با بیان اینکه میزان مصرف دخانیات در میان دانشجویان علوم پزشکی در سطحی کلی پایش نشده است گفت: پایش ها معمولا در سطح دانشگاهی انجام گرفته است. اینکه پایش مدونی در این زمینه داشته باشیم و بخواهم به عنوان یک مسئول درصدها را ارائه کنم تا کنون انجام نشده است.
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