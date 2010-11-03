  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۱۳

کیانی در فیلم "یک نفر دیگر" بازی می‌کند

کیانی در فیلم "یک نفر دیگر" بازی می‌کند

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "یک نفر دیگر" به نویسندگی و کارگردانی بهنام بهزادی با بازی لیندا کیانی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکون 15درصد از تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی ابراهیم زاهدی‌فر به سفارش سیمافیلم تمام شده و ضبط ادامه دارد. اکنون اعضای گروه تولید در رستورانی در خیابان میرداماد مستقر هستند و صحنه‌های مربوط به این لوکیشن را تصویربرداری می‌کنند. در این لوکیشن کورش سلیمانی و علیرضا آقاخانی جلوی دوربین می‌روند.
 
لیندا کیانی، احسان امانی، مهدی بجستانی و امید روحانی دیگر بازیگران این پروژه هستند که مضمون آن اجتماعی است و داستان مهندسی جوان به نام مسعود را روایت می‌کند که با حضور مشاور جدید در شرکت وسوسه می‌شود در یک مناقصه تقلب کند و ...
 
عوامل فیلم "یک نفر دیگر" عبارتند از مدیرتصویربرداری: مهدی جعفری، صدابردار: فرشید کیوان مهر، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، طراح چهره پردازی: سیدجلال موسوی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بهداد آوند امینی و مدیر تولید: حسین اکبری.
 
"یک نفر دیگر" دومین همکاری بهزادی با مرکز سیمافیلم است.
کد مطلب 1184036

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها