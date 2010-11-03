به گزارش خبرگزاری مهر، تاکون 15درصد از تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی ابراهیم زاهدی‌فر به سفارش سیمافیلم تمام شده و ضبط ادامه دارد. اکنون اعضای گروه تولید در رستورانی در خیابان میرداماد مستقر هستند و صحنه‌های مربوط به این لوکیشن را تصویربرداری می‌کنند. در این لوکیشن کورش سلیمانی و علیرضا آقاخانی جلوی دوربین می‌روند.

لیندا کیانی، احسان امانی، مهدی بجستانی و امید روحانی دیگر بازیگران این پروژه هستند که مضمون آن اجتماعی است و داستان مهندسی جوان به نام مسعود را روایت می‌کند که با حضور مشاور جدید در شرکت وسوسه می‌شود در یک مناقصه تقلب کند و ...



عوامل فیلم "یک نفر دیگر" عبارتند از مدیرتصویربرداری: مهدی جعفری، صدابردار: فرشید کیوان مهر، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، طراح چهره پردازی: سیدجلال موسوی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بهداد آوند امینی و مدیر تولید: حسین اکبری.

"یک نفر دیگر" دومین همکاری بهزادی با مرکز سیمافیلم است.