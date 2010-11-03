به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سید مهدی ثمره هاشمی شب سه شنبه در سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط کشور در کرمان گفت: میزان جمعیت تحت پوشش فاضلاب کشور تنها 34 درصد است که قابل قبول نیست و تا پایان برنامه پنجم توسعه به 49 درصد خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: کار در کیفیت سازی آب روستاها در حد پایین تری نسبت به حوزه شهری قرار دارد که در قالب برنامه پنجم توسعه با اعتبار مناسب برنامه های ویژه ای برای بهبود این وضعیت در دستور کار داریم.

وی گفت: بودجه های دولتی کفاف اجرای پروژه های فاضلاب را نمی دهد و دنبال استفاده از تسهیلات بانکهای جهانی هستیم که در همین راستا 650 میلیون دلار از بانک جهانی وام گرفته ایم.

ثمره هاشمی گفت: اجرای پروژه فاضلاب مشهد هفته گذشته طی قرارداد 900 میلیون یورویی با بانک اسلامی، کلنگ زنی شد و اجرای پروژه کرج و اسلامشهر نیز با همکاری بانک اکو انجام می شود.

وی افزایش جمعیت تحت پوشش فاضلاب را از جمله راههای کاهش آلودگی محیط زیست دانست و افزود: درصد جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه های فاضلاب کشور11 میلیون نفر است و 117 تصفیه خانه فاضلاب نیز در دست احداث یا بهره برداری است که استان گلستان با پوشش 95 درصد جمعیت پیش رو است.

روشهای جدید گندزدایی آب جایگزین کلر می شوند



وی گفت: سامانه گندزدایی در کشور باید از مراکز جمعیتی دور شود چرا که گاز کلر برای سلامت افراد خطراتی را ایجاد می کند در همین راستا طرحهای جایگزین گندزدایی آب در دستور است.

این مسئول تصریح کرد: امکان سنجی برای همه روشهای مورد استفاده انجام شده و کلرزنهای گازی از مراکز جمعیتی جمع آوری می شود و در حال حاضر استفاده از آب "ژاول" در دستور کار قرار دارد در شهرهای غرب تهران و شهرکهای غربی آن استفاده از دی اکسید کلر آزمایش شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور افزود: در یزد نیز گندزداهای ترکیبی آزمایش شده اند در هر صورت باید استفاده از کلر را سوق دهیم به سایر گندزداها برای اینکه از مضرات مصرف گاز کلر در امان باشیم.

ثمره هاشمی تصریح کرد: در روستاهای بالای20 خانوار76 درصد جمعیت روستایی سامانه های گندزدایی آب شرب دارند که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 90 درصد برسد.

این مسئول مطلوبیت کلر باقیمانده در آب کشور را 97.9 درصد ذکر کرد و افزود: در آینده نزدیک این رقم به 100 درصد مطلوبیت می رسد که البته همین رقم نیز قابل قبول است.