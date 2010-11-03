به گزارش خبرنگار مهر در قم، فاطمه رجبی شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به زمان، مکان و مراحل اجرایی این المپیاد اظهار داشت: دومین المپیاد علمی حوزه‌های علمیه خواهران در سه مرحله شامل مرحله مدرسه‌ای، منطقه‌ای و کشوری برگزار می‌شود که مرحله اول در مدارس علمیه، مرحله دوم در مناطق مدیریتی و مدارس منتخب و مرحله سوم در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.



وی زمان برگزاری مرحله نخست این آزمون علمی را 28 آبان‌ماه و زمان اعلام نتایج آن را 8 آذرماه سال جاری، زمان برگزاری مرحله دوم را 13 اسفندماه و زمان اعلام نتایج آن را 23 اسفندماه سال جاری و زمان برگزاری مرحله سوم این آزمون را 9 اردیبهشت ماه سال آینده و زمان اعلام نتایج نهایی را 24 اردیبهشت‌ماه سال آینده ذکر کرد.



مدیرکل آموزش عمومی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران مخاطبین این طرح را طلاب پایه دوم ورودی دیپلم یا پایه چهارم ورودی سیکل، طلاب پایه سوم ورودی دیپلم یا پایه پنجم ورودی سیکل، طلاب پایه چهارم ورودی دیپلم یا پایه ششم ورودی سیکل و طلاب پایه پنجـم ورودی دیپلم یا پایه هفتم ورودی سیکل دانست و افزود: آزمون سه گروه اول عمومی و آزمون گروه چهارم تخصصی برگزار می‌شود.



وی هدف از برگزاری این المپیاد علمی را ایجاد و افزایش انگیزه مطالعه در بین طلاب، ایجاد رقابت سازنده بین طلاب و مدارس علمیه، ارزیابی سطح علمی طلاب و نیز مدارس علمیه خواهران، ایجاد زمینه پیشرفت علمی و شکوفائی استعدادهای طلاب و شناخت طلاب ممتاز و استعدادهای درخشان به منظور ارائه خدمات ویژه به آنها و طراحی برنامه‌های خاص ذکر کرد.



رجبی با بیان اینکه این المپیاد در مدارس علمیه خواهران سطح دو برگزار خواهد شد، تصریح کرد: یکی از شیوه‌های علمی قابل اعتماد و پذیرفته شده که امروزه درمراکز علمی ایران و جهان برای ایجاد رقابت علمی و ارزشیابی و سنجش دانشجویان و دانش‌آموزان و پیشرفت علمی آنان مورد استفاده قرار می‌گیرد، «طرح مسابقات علمی» (المپیادها) است.



وی افزود: معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران نیز برای دومین بار، درصدد است با طراحی و اجرای این المپیاد، گام دیگری در بهبود وضعیت آموزشی طلاب و مدارس علمیه بردارد و بدون تردید این مهم با همیاری و همگرایی همکاران این مرکز، مناطق و مدارس قابل تحقق خواهد شد.