به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین با اشاره به قیمتهایی که این روزها در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی و آب در جامعه منتشر می شود، گفت: این قیمتها مورد تائید کارگروه طرح تحول اقتصادی نیست و تکذیب می شود.

وی اظهارداشت: تمام مصوبات مربوط به هدفمندکردن یارانه ها در کارگروه طرح تحول اقتصادی، طبق تقسیم کار انجام گرفته از طریق سخنگوی این کارگروه اعلام می شود. فرزین ادامه داد: تاکنون هیچ افزایش قیمتی از طریق کارگروه طرح تحول اقتصادی اعلام نشده و تمام قیمتهایی که در جامعه منتشر شده است، تکذیب می شود.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت گفت: در زمان مناسب و برنامه ریزی شده اطلاعات بیشتر اصلاح قیمتها به اطلاع مردم می رسد.

فرزین در مورد آخرین شرایط اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها نیز گفت:‌ دولت همه چیز را تحت کنترل دارد و هماهنگی خوبی میان اجزاء دولت برای اجرای این قانون بوجود آمده است.

وی تاکید کرد: با وجود آمادگی کامل دولت و برنامه ریزیهای وسیع انجام شده، بازهم سرمایه اصلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مشارکت مردم است.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت به افزایش قیمت برخی کالاها اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان که بدون دلیل اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده اند رسما به وزارت بازرگانی تعهد داده اند که قیمت محصولات خود را تا حد قیمت های قبلی کاهش دهند.

فرزین گفت: با مشارکت و همکاری خوب اصناف هم اکنون بازار از ثبات و استحکام خوبی برخوردار است. وی با اشاره به رشد بیش از 23 درصدی سپرده های مردم در بانکها و شرایط خوب بورس، گفت: ثبات و رشد مناسب در بازار پول و سرمایه نشان می دهد مردم اطمینان خوبی به شرایط اقتصادی کشور دارند و این اطمینان بستر مناسب را برای اجرای هرچه بهتر قانون هدفمندی یارانه ها فراهم می آورد.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت اظهارداشت: پیش بینی می شود با پرداخت یارانه های نقدی ، بخشی از این منابع وارد بازار پول و بورس و موجب تقویت هرچه بیشتر این دو بازار شود.