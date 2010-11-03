  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۴

"یک تصادف ساده" امینی روی میز تدوین است

"یک تصادف ساده" امینی روی میز تدوین است

مهدی حسینی‌وند فیلم تلویزیونی "یک تصادف ساده" به کارگردانی علیرضا امینی را تدوین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی به تهیه‌کنندگی قاسم اموری به سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود و در آن رامین راستاد، محسن قاضی‌مرادی، مهوش وقاری، گلاره عباسی و محمد حمزه‌ای بازی می‌کنند.

داستان "یک تصادف ساده" زندگی هاشم را روایت می‌کند که به ویزیتوری برای شرکت پخش دارو مشغول است. او در ماشین خودش زندگی می‌کند، تا اینکه با پیرمردی تصادف می‌کند.

عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: اسماعیل آقاخانی، صدابردار: امیر پرتوزاده، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: محمد حمزه‌ای، طراح صحنه و لباس: منصوره یزدان‌جو، منشی صحنه: پانته‌آ حسینی، مدیر تولید: علیرضا بیات و طراح چهره‌پردازی: علیرضا خورشید.

علیرضا امینی فیلم‌های سینمایی "نامه‌های باد"،  "زمان می‌ایستد"، "دانه‌های ریز برف"، "کنار رودخانه"، "استشهادی برای خدا" و "هفت دقیقه تا پائیز" را کارگردانی کرده است.
کد مطلب 1184044

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها