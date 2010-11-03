"یک تصادف ساده" امینی روی میز تدوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی به تهیهکنندگی قاسم اموری به سفارش سیمافیلم تهیه میشود و در آن رامین راستاد، محسن قاضیمرادی، مهوش وقاری، گلاره عباسی و محمد حمزهای بازی میکنند.
داستان "یک تصادف ساده" زندگی هاشم را روایت میکند که به ویزیتوری برای شرکت پخش دارو مشغول است. او در ماشین خودش زندگی میکند، تا اینکه با پیرمردی تصادف میکند.
عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: اسماعیل آقاخانی، صدابردار: امیر پرتوزاده، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: محمد حمزهای، طراح صحنه و لباس: منصوره یزدانجو، منشی صحنه: پانتهآ حسینی، مدیر تولید: علیرضا بیات و طراح چهرهپردازی: علیرضا خورشید.
علیرضا امینی فیلمهای سینمایی "نامههای باد"، "زمان میایستد"، "دانههای ریز برف"، "کنار رودخانه"، "استشهادی برای خدا" و "هفت دقیقه تا پائیز" را کارگردانی کرده است.
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