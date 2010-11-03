مستند "آیینهای ماندگار" در نیشابور ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر از نیشابور، حسین محروقی قبل از ظهر چهارشنبه با اعلام مطلب فوق افزود: شهرستان نیشابور جز منحصربفرد ترین شهرهای ایران است که در آن آیین و سنتهای بومی به خصوص عزاداری و تعزیه خوانی دارا ی پیشینه ای کهن است که پیتر بروک (نمایش نامه نویس) معروف جهان مراسم تعزیه خوانی نیشابور را در دنیا بی نظیر می داند و پرداختن به این موضوع که با فطرت تمامی ایرانیان عجین گشته است از اولویتهای فیلمسازان جوان نیشابور است.

وی اظهار داشت: فیلم مستند " آیینهای ماندگار" را جواد نادری هنرمند فیلمساز صاحب نام نیشابوری پس از پژوهشهای فراوان فیلمنامه آن را به رشته تحریر در آورده و کارگردانی کرده است.

محروقی گفت: این فیلم توسط دو تن از تصویر برداران نیشابور احمد تفضلی و حجت معینی نسب به مدت 33 دقیقه تدوین شده است.

سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور خاطرنشان کرد: موضوع این فیلم به مراسم و آیینهای تعزیه خوانی و عزاداری در ایام ماه محرم به خصوص تاسوعا و عاشورای حسینی در روستای (فدیشه) نیشابور پرداخته است.

محروقی بیان کرد: فیلم مستند "آیینهای ماندگار" توانسته است مقام برگزیده بخش رضوی نهمین جشنواره فیلم و عکس شهرستان نیشابور را به خود اختصاص دهد.