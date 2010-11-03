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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

مستند "آیینهای ماندگار" در نیشابور ساخته شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور از ساخت فیلم مستند آیینهای ماندگار اثر هنرمند فیلمساز جوان جواد نادری در نیشابورِ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از نیشابور، حسین محروقی قبل از ظهر چهارشنبه با اعلام مطلب فوق افزود: شهرستان نیشابور جز منحصربفرد ترین شهرهای ایران است که در آن آیین و سنتهای بومی به خصوص عزاداری و تعزیه خوانی دارا ی پیشینه ای کهن است که پیتر بروک (نمایش نامه نویس) معروف جهان مراسم تعزیه خوانی نیشابور را در دنیا بی نظیر می داند و پرداختن به این موضوع که با فطرت تمامی ایرانیان عجین گشته است از اولویتهای فیلمسازان جوان نیشابور است.

وی اظهار داشت: فیلم مستند " آیینهای ماندگار" را جواد نادری هنرمند فیلمساز صاحب نام نیشابوری پس از پژوهشهای فراوان فیلمنامه آن را به رشته تحریر در آورده و کارگردانی کرده است.

محروقی گفت: این فیلم توسط دو تن از تصویر برداران نیشابور احمد تفضلی و حجت معینی نسب به مدت 33 دقیقه تدوین شده است.

سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور خاطرنشان کرد: موضوع این فیلم به مراسم و آیینهای تعزیه خوانی و عزاداری در ایام ماه محرم به خصوص تاسوعا و عاشورای حسینی در روستای (فدیشه) نیشابور پرداخته است.

محروقی بیان کرد: فیلم مستند "آیینهای ماندگار" توانسته است مقام برگزیده بخش رضوی نهمین جشنواره فیلم و عکس شهرستان نیشابور را به خود اختصاص دهد.

کد مطلب 1184045

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