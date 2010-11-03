به گزارش خبرنگار مهر در همدان، این در حالی است که واردکنندگان لوازم خانگی در مقابل افزایش تعرفه‌ها به شدت مقاومت می کنند و بر این باورند که در بازار داخلی همانند بازارهای جهانی باید امکان رقابت سالم را در فضایی برابر ایجاد کرد.

آنها بر این باورند که این امر باعث می شود تا تولیدکنندگان داخلی بیش از پیش به فکر بالا بردن کیفیت محصولات خود بیافتند که در نهایت، سود و منفعت اصلی نصیب مصرف کنندگان می شود.

یکی از فعالان این عرصه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: اگر تولیدکنندگان داخلی به جای تکیه کردن بر حمایت‌های دولت به فکر بالا بردن کیفیت محصولات خود باشند هم می‌توانند در بازارهای جهانی برای خود مرتبه‌ای ایجاد کنند و هم می‌توانند انحصار محصولات خارجی در داخل را شکسته و بازاری متعادل به وجود آورند.

مونس میرزایی گفت: برپایی نمایشگاه لوازم خانگی در همدان با حضور برندهای معتبر لوازم خانگی در این نمایشگاه از جمله پارس خزر، بوش آلمان، کاچیران، بیمکث، دوو، رمگا، جی پاس اخوان، سینک البرز، سامسونگ و هامیلتون در شرایط کنونی اقتصادی کشور و با توجه به بازار متزلزل این محصولات، نشان از پتانسیل‌های بالای منطقه در راستای برگزاری نمایشگاه دارد.

همدان پایلوت بازار غرب کشور محسوب می شود

یکی دیگر از شرکت کنندگان در این نمایشگاه نیز اظهار داشت: کسب بازارهای غرب کشور و بازاریابی در مناطقی که اغلب به لحاظ ویژگی‌های جغرافیایی حضور برخی از محصولات در آنجا یا کمرنگ است یا به صورت قاچاق وجود دارد، از بزرگ ‌ترین انگیزه‌هایی است که شرکت‌ها و سازندگان بزرگ کالاهای خانگی و بازرگانی را به حضور در نمایشگاه همدان به عنوان پایلوتی اقتصادی در منطقه تشویق کرده است.

احمد سوری افزود: برگزاری نمایشگاه علاوه بر کارکرد اولیه خود که معرفی تولیدات جدید و بازاریابی برای آنهاست، در مراحل بعدی تأثیر بسیار سودمندی در وضع سیاحتی و اقتصادی منطقه‌ای که در آن برگزار می‌شود دارد و حالت رکود و سکون موجود را به حالتی پویا و پرفراز و نشیب تبدیل می‌کند.

یکی از کارشناسان اقتصادی نیز در این خصوص گفت: امروزه در دنیا به نمایشگاه‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی چند منظوره نگاه می‌کنند و از آنها انتظاری فراتر از به نمایش گذاشتن یک سری محصولات دارند، چراکه در هنگام برگزاری نمایشگاه تمامی مناسبات اقتصادی منطقه از گردشگری گرفته تا تجارت‌های خرد و ریز در سطح بالاتری به وقوع می‌پیوندد.

از سوی دیگر همزمان با برپایی نمایشگاه لوازم خانگی نخستین نمایشگاه فرش ماشینی نیز در همدان دایر شده است.

در گفتگو با شرکت کنندگان در این نمایشگاه، برخی از فعالان صنعت فرش بر این باورند که سهل‌الوصول بودن فرش ماشینی و قیمت پایین آن در مقایسه با فرش دستباف باعث روی آوردن مردم به خرید این محصول شده است.

فرش ماشینی جایگزین فرش دست باف در خانه های ایرانی شده است

در حالیکه بازار فرش دستباف ایرانی در سال های اخیر دربازارهای جهانی دستخوش فراز ونشیب های فراوانی بوده، به نظر می رسد فرش ماشینی توانسته در بازار داخلی به عنوان یک کالای ارزان جایگزین این کالای سنتی ایرانی شود.

البته این جایگزینی به دلیل عدم توجه به قالی های دست باف نیست بلکه تفاوت قیمت این دو کالا از یک سو و تنوع تولید در ابعاد، نقش و رنگ باعث شده مصرف کنندگان ایرانی که روزی جز فرش دستباف را برکف خانه خویش نمی پسندیدند امروز به سمت کالای جایگزین کشیده شوند.

نتایج بررسی های صورت گرفته از سوی یک موسسه تحقیقات داخلی نشان می دهد که ٩٠ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال ساکن شهر های بزرگ کشور در خانه های خود فرش ماشینی دارند.

پر واضح است که برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی با توجه به گرایش مردم به این محصول در سال‌های اخیر می‌تواند در برشمردن فراز و فرودهای موجود در مسیر این صنعت پویا که باعث اشتغال شده بسیار موثر باشد.

مهدی قاسمی یکی از دست‌ اندرکاران صنعت فرش ماشینی در این باره گفت: لزوم تبلیغات گسترده برای صنعت فرش ایران امروز به خوبی احساس می‌شود و تولیدکنندگان و خریداران این محصول نباید به چشم رقیبی برای فرش دستباف به آن نگاه کنند.

وی گفت: نباید این دو محصول را به یک چشم نگاه کرد و باید برای هر کدام جایگاهی جداگانه قائل شد.

فرش ماشینی نیازمند موزه و نمایشگاه دائمی است

وی گفت: ایجاد موزه و نمایشگاهی دائمی برای این محصولات و نیز توجه به وضع معیشتی کارگران کارخانه‌ها و قالیبافان از مواردی است که در اولویت کاری مدیران مرتبط با این صنعت قرار دارد.

وی به عنوان یک راهکار ضمن اشاره به نقش موثر دانشگاه‌ها در این فرهنگ سازی گفت: نقش‌ آفرینی دانشگاه‌ها در تربیت نیروهای متخصص و نوآوری در طرح‌ها و رنگ‌ها و نیز ارزیابی و سنجش علمی بخش‌های مختلف فرایند تولید فرش دستباف از نکات اساسی است که نباید از آن غافل ماند.

قاسمی لزوم آشنایی با سلایق مردم و تطابق یافتن با آن را از جمله مسائلی عنوان کرد که دانشگاه‌ها می‌توانند در بسط آن مفید واقع شوند.

دهمین نمایشگاه بین‌المللی کالاهای خانگی، بازرگانی و اولین نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کفپوش تا 16 آبان ماه جاری همه روزه از ساعت 15 و 30 تا 20 و 30 و روز جمعه به صورت یک سره پذیرای بازدیدکنندگان است.