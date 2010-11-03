در واقع برنامه های انگلیس برای کاهش هزینه های نظامی هشدارهایی را از سوی مقامات آمریکایی به همراه داشته است، به طوری که این نگرانی ها ابتدا در محافل خصوصی و اخیرا توسط "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه به صورت آشکار بیان شد.
کلینتون ضمن ابراز نگرانی درباره کاهش هزینه های نظامی انگلیس بر این موضوع پافشاری کرد که بریتانیا و هر کشور دیگر عضو ناتو مسئول حفظ هزینه های نظامی خود برای پدافند مشترک هستند.
اگرچه دولت انگلیس تنها حدود 10 درصد از هزینه های نظامی آمریکا را در بردارد، می توان گفت که بریتانیا یکی از کشورهایی هست که بیشترین مخارج نظامی را در جهان دارد. همچنین اشغال افغانستان که وارد دهمین سال شده، بیشترین هزینه های نظامی را در تمام دوران جنگ در بر داشته است و احتمال بیشتر شدن مخارج نظامی این جنگ وجود دارد و شماری از کشورها به سادگی به این موضوع پی بردند که نمی توانند نیروهای خود را برای همیشه در این کشور نگاه دارند و دولت انگلیس پس از آمریکا بیشترین شمار نظامیان را در افغانستان دارد و کاهش هزینه های نظامی بریتانیا می تواند لطمات زیادی را به دولت آمریکا که ادعا دارد این جنگ یک ماموریت بین المللی است، بزند.
در این فضای آمیخته از یاس و ناامیدی که دولت آمریکا از کاهش مخارج نظامی انگلیس و لطمات وارده علیه منافع خود به شدت بیمناک است، بریتانیا امروز سه شنبه یک توافق نظامی جدید را با فرانسه امضا می کند.
بریتانیا همچنین در حال بررسی ادغام بخشهایی از نیروی دریایی سلطنتی خود با فرانسه برای استفاده از تجارب مشترک است و درصدد کاهش هزینه های نظامی خود در جنگ است.
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