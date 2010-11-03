در واقع برنامه های انگلیس برای کاهش هزینه های نظامی هشدارهایی را از سوی مقامات آمریکایی به همراه داشته است، به طوری که این نگرانی ها ابتدا در محافل خصوصی و اخیرا توسط "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه به صورت آشکار بیان شد.

کلینتون ضمن ابراز نگرانی درباره کاهش هزینه های نظامی انگلیس بر این موضوع پافشاری کرد که بریتانیا و هر کشور دیگر عضو ناتو مسئول حفظ هزینه های نظامی خود برای پدافند مشترک هستند.

اگرچه دولت انگلیس تنها حدود 10 درصد از هزینه های نظامی آمریکا را در بردارد، می توان گفت که بریتانیا یکی از کشورهایی هست که بیشترین مخارج نظامی را در جهان دارد. همچنین اشغال افغانستان که وارد دهمین سال شده، بیشترین هزینه های نظامی را در تمام دوران جنگ در بر داشته است و احتمال بیشتر شدن مخارج نظامی این جنگ وجود دارد و شماری از کشورها به سادگی به این موضوع پی بردند که نمی توانند نیروهای خود را برای همیشه در این کشور نگاه دارند و دولت انگلیس پس از آمریکا بیشترین شمار نظامیان را در افغانستان دارد و کاهش هزینه های نظامی بریتانیا می تواند لطمات زیادی را به دولت آمریکا که ادعا دارد این جنگ یک ماموریت بین المللی است، بزند.

در این فضای آمیخته از یاس و ناامیدی که دولت آمریکا از کاهش مخارج نظامی انگلیس و لطمات وارده علیه منافع خود به شدت بیمناک است، بریتانیا امروز سه شنبه یک توافق نظامی جدید را با فرانسه امضا می کند.

بریتانیا همچنین در حال بررسی ادغام بخشهایی از نیروی دریایی سلطنتی خود با فرانسه برای استفاده از تجارب مشترک است و درصدد کاهش هزینه های نظامی خود در جنگ است.

در همین حال پروفسور "جولیان لایندلی فرنچ" دستیار تحقیقی در موسسه "چاتام هاوس" در لندن در گفتگو با کانال 4 انگلیس با اشاره به این موضوع که انگلیس و فرانسه بیشترین بودجه نظامی را دارا هستند، گفت که لندن و پاریس امروز یک پیمان نظامی جدید را امضا می کنند که این توافقنامه جدید شامل انجام تمرین های مشترک بیشتر و همکاری در زمینه استفاده از ناوهای هواپیمابر است.

وی اظهار داشت: بسیاری از مقامات عالیرتبه نظامی آمریکایی و دولت ایالات متحده و همچنین در کپیتال هیل بر این باورند که انگلیس در جنگ عراق شکست خورده و در حال نابودی در افغانستان است.

این محقق موسسه چاتام هاوس افزود: نیروهای انگلیسی اگرچه به لحاظ تکنیکی از قابلیت بالایی برخوردار هستند اما فاقد تخصص لازم برای موفقیت در عملیات در افغانستان می باشند.

"جولیان لایندلی فرنچ" گفت: انگلیس درک کرده که همراهی آمریکا در جنگ افغانستان دشوار است و در این نقطه زمانی، فرانسه نیز متوجه شده که آلمانی ها از عملیات ناتو دیگر حمایت نمی کنند.

وی با اذعان به وجود سلاح های هسته ای انگلیس و فرانسه افزود: انگلیس و فرانسه از اعضای فعال ناتو، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند که سلاح هسته ای و منافع امنیتی مشابهی با یکدیگر دارند و آشکار است که فرانسه یکی از شرکای اصلی استراتژیک انگلیس باقی خواهند ماند.

از توافق نظامی انگلیس و فرانسه اینگونه می توان پنداشت که بریتانیا مصمم به کاهش مخارج نظامی خود در جنگ و استفاده از تجارب مشترک شریک استراتژیک خود است و به فشارهای آمریکا اهمیتی ندارد و بیشتر به منافع کشور خود فکر می کند.