به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "دیدگاه ضد داروینی نیچه" اثر دریک جانسون به تازگی از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

این کتاب به بررسی نسبت میان آرای نیچه و داروین می‌پردازد. ارتباط میان آرای نیچه و داروین پیچیده و مبهم است. برخی معتقد هستند که نیچه با داروین همسویی فکری دارد. دیدگاه رایج این است که میان آرای نیچه و داروین در برخی موارد نوعی همسویی و همگرایی وجود دارد.

این گروه برای اثبات این ادعا به کتاب تبارشناسی اخلاق نیچه اشاره می‌کنند و تأثیر آرای داروین را بر نیچه در آن مورد اشاره قرار می‌دهند.

اما این دیدگاهی نیست که نویسنده کتاب بدان معتقد باشد که نیچه نه تنها با داروین همگرایی فکری ندارد بلکه دیدگاه ضد داروینی دارد. او معتقد است داروین بر آرای نیچه تأثیر گذاشته ولی این باعث نمی‌شود به دیدگاههای ضد داروینی نیچه توجه نداشته باشیم.

دکتر دریک جانسون در مورد این موضوع که آیا پیش از او کسی دیدگاه ضد داروینی نیچه را بیان کرده یا نه، به خبرنگار مهر گفت: تصور بنده این است که اولین کسی هستم که دیدگاههای ضد داروینی نیچه را به طور جدی مورد بررسی قرار داده‌ام.

وی تصریح کرد: اندیشمندان زیادی بوده‌اند که دریافتند دیدگاه نیچه نسبت به داروین دو پهلو است. اما آنها مطالعات خود را ناتمام رها کردند و یا در همان مرحله ختم کردند.

استاد پیشین دانشگاه ایندیانا خاطر نشان کرد: برخی نیز به رغم اینکه معتقدند نیچه دیدگاه ضد داروینی دارد برای گفته خود دلایل و شواهد کافی نمی‌آورند.

وی تصریح کرد: البته نمی‌توان دیدگاه انتقادی نیچه نسبت به داروین و طرفداران داروین را نادیده گرفت ولی این اندیشمندان به طور دقیق این موضوع را مورد بررسی قرار نداده‌اند.

این متخصص فلسفه آلمانی در ادامه یادآور شد: کاری که بنده انجام دادم بررسی دقیق این موضوع بود که هیچ گسست و عدم انسجامی در مورد آرای نیچه نسبت به داروین وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: مطالعات پراکنده قبلی به این اعتقاد داشت که نیچه گاهی در طرفداری از داروین سخن به زبان رانده و گاهی دیدگاه او ضد داروینی است.

این استاد فلسفه در پایان افزود: اگر خط سیر آرای نیچه و اصول تفکر فلسفی او را از ابتدا خوب مورد بررسی قرار دهیم در می‌یابیم که این دیدگاه ضد داروینی حضور دارد و مستمر است.