چرا روزهای ابری غمگینیم / تاثیر نور و حرارت بر حالات روحی انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، کم پیش می آید در یک روز بارانی بسیار سرحال و شاد بود، معمولا همه طعم کسلی و بی حوصله بودن و حتی غمگینی روزهای بارانی یا ابری را به خوبی چشیده اند... حسی که هنوز منشاء دقیقی برای آن پیدا نشده اما مطالعات مختلف ایده های جدیدی را برای توضیح این حالات روحی و ارتباط آنها با نوع آب و هوا و یا حتی تغییر فصل ارائه کرده اند.

تا کنون نتایج مطالعات مختلف نشان داده اند که شرایط آب و هوا بر روی حالات روحی انسان به شدت تاثیر گذارند. نور خورشید در یک روز آفتابی و درخشان با بالا بردن میزان سروتونین و تولید بیشتر ویتامین D احساس رضایت و شادی زیادی را در انسان به وجود می آورد که این احساس در فصل زمستان و در روزهای ابری یا بارانی تغییر می کند.

در واقع انسانها در روزهای زمستانی و ابری بیشتر احساس افسردگی یا خستگی می کنند و این می تواند تحت تاثیر کاهش میزان جذب نور خورشید و حرارت و در نتیجه کاهش یافتن میزان سروتونین بدن و ایجاد احساس خستگی باشد. همچنین گفته می شود تاثیر روزهای ابری و آسمان خاکستری بر روی زنها بسیار بیشتر از مردها است.

بهترین درجه حرارت برای بدن انسان 72 درجه فارنهایت است و این می تواند دلیلی قابل قبول برای توجیه این واقعیت باشد که مردمان مناطق آفتاب خیز مانند جنوب کالیفرنیا همیشه شاد هستند.

نکته جالب توجه دیگر این است که همانند احساسی که در روزهای ابری تجربه می کنید، در خانه ماندن در روزهای آفتابی نیز می تواند حالات روحی انسان را تقلیل داده و و توانایی تفکر منطقی را در انسان تضعیف کند که می توان با قرار گرفتن در حرارت مناسب و نوری مشابه نور روز تا اندازه ای از غلبه کردن این حالات روحی جلوگیری کرد.

از سویی دیگر محققان برای توضیح شادی بیشتر انسانها در روزهای آفتابی و حس افسردگی و اندوه در روزهای بارانی دلیلی جدید یافته اند. به گفته محققان بلژیکی نورهای متفاوتی که در روزهای آفتابی یا ابری توسط انسان دریافت می شود، به صورت کاملا مستقیم بر روی مناطقی از مغز که پردازش احساسات را به عهده دارند، تاثیر می گذارد.

با وجود اینکه در گذشته نیز از نوردرمانی برای درمان برخی از اختلالات روحی استفاده شده است اما هنوز درک درستی از چگونگی تاثیر نور بر حالات روحی انسان به دست نیامده است.

به گزارش مهر، به گفته دانشمندان در حالی که سلولهای مخروطی و استوانه ای چشم، نورهای دریافتی را بررسی می کنند، گیرنده سومی نیز وجود دارد که بر روی نورهای خاص به ویژه نور آبی حساس است و می تواند واکنشهای غیر بصری مانند چرخه خواب و هشیاری را در انسان متعادل کند.

محققان دانشگاه "لی یژ" بلژیک با اسکن کردن مغز داوطلبانی که در معرض نورهای آبی و سبز قرار داشتند در حالی که صدایی خشمگین یا خنثی، واژه هایی بی معنی را برای آنها تکرار می کرد دریافتند بخشهایی از مغز که پردازش احساسات را به عهده دارند نسبت به صدای خشمگین بیشتر واکنش نشان می دهند که این میزان نیز با قرار گرفتن فرد تحت تاثیر نور آبی تشدید می شود.

در واقع دانشمندان بلژیکی دریافتند که نور آبی که در روزهای ابری نوری غالب به شمار می رود می توانند حالات روحی را در افراد تشدید کنند.