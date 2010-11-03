بیستمین همایش بین المللی خلیج فارس در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ابراهیم خادمی پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بیستمین همایش بینالمللی خلیج فارس تحت عنوان "همکاری فراگیر در خلیج فارس: فرآیندهای توسعه و ثبات منطقهای" آذر ماه در بندرعباس برگزار می شود.
خادمی پور اظهارداشت: این همایش دو روزه اول و دوم آذر ماه توسط دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه و با مشارکت استانداری هرمزگان در بندرعباس برگزار میشود.
خادمی پور افزود: مباحث این همایش در چهار سر فصل شامل راهکارهای همگرایی منطقهای، شیوههای مقابله با بحرانهای اقتصادی جهانی در منطقه، عوامل و راهکارهای ثبات آفرین در منطقه و انرژیهای پاک و نقش آنها در ایجاد محیط زیست سالم در منطقه خلیج فارس با حضور کارشناسان مورد بحث و تبادلنظر قرار میگیرد.
وی یاد آور شد: نوزدهمین همایش بینالمللی خلیج فارس تحت عنوان "خلیج فارس، چالشها و ساز و کارهای منطقهای" دی ماه سال گذشته در تهران برگزار شد.
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