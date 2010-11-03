تصویر بزرگترین دیوار زنده / دیواری پوشیده از 10 هزار گیاه

به گزارش خبرگزاری مهر، طراحان دیوارهای سبز شرکت "گرین اوور گری" به تازگی کار خود را بر روی دیوار زنده کتابخانه عمومی "سمیاهمو" به پایان رسانده اند. در ساخت این دیوار که وسعتی برابر 279 متر مربع دارد از بیش از 10 هزار گیاه و گل استفاده شده است.

دیوار زنده یک باغ یا باغچه عمودی بدون خاک و خود رشد کننده است که به دیوارهای داخلی یا خارجی ساختمانها نصب می شوند. این دیوارها در اصل صفحه هایی ضد آب هستند که با فاصله ای ثابت از دیوار اصلی نصب شده و با حفظ جریان هوا در میان دو لایه از تخریب دیوار ساختمان جلوگیری می کند.

این صفحه ها از سیستم خودکار آبیاری و دریافت نور برخوردارند و گیاهانی که بر روی آنها کشت شده اند از این طریق آب و مواد غذایی مورد نیاز خود را دریافت می کنند. گیاهان به صورت طبیعی از توانایی رشد در موقعیت عمودی برخوردارند همانطور که بارها در طبیعت شاهد رشد گیاهان بر روی دیواره کوه یا درختان بوده اید.

جدا از این قابلیتها، دیوارهای زنده علاوه بر عایق بودن می تواند میزان بارش باران را کنترل کرده و هوای ساختمان را تهویه کند. همچنین طراحان این دیوار اعلام کرده اند این دیوارها با کاهش دادن نیاز به حرارت زایی در فصلهای زمستان می توانند تا 20 درصد از هزینه های مرتبط با تامین انرژی را کاهش دهند.

برای ساخته شدن این دیوار از گلهای همیشه بهار، بوته های توت فرنگی و درختان کوچک از 120 گونه بی همتا استفاده شده تا چنین طرح زیبا و سبزی در کانادا خلق شود. این دیوارها با داشتن سیستم، خود آبیاری هستند از این رو نیازی به نگهداری و آب زیادی ندارند.

بر اساس گزارش گیزمگ، "پاتریک پورا" از مقامات شرکت "گرین اوور گری" می گوید: تنوع بالای گونه های زیستی در این دیوار زنده، اکوسیستمی متعادل را برای زندگی زنبورها، پروانه ها و مرغهای مگس خوار به وجود آورده است.