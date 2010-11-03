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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۰

ونزوئلا 15 نیرو در مرز خود با کلمبیا مستقر می کند

ونزوئلا 15 نیرو در مرز خود با کلمبیا مستقر می کند

ونزوئلا با هدف حفظ امنیت مرزهای خود، 15 هزار نیرو در مرز با کلمبیا مستقر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ونزوئلا اعلام کرده که در راستای حفاظت از امنیت مرزهای خود 15 هزار نیرو را در مرز با کلمبیا مستقر خواهد کرد.

یک مقام ارتش ونزوئلا در این باره گفت: به منظور تقویت مبارزه با قاچاق مواد مخدر 15 هزار نیروی نظامی در مرزهای دو کشور مستقر خواهد شد.

ژنرال "هنری رانگل" رئیس فرماندهی عملیات استراتژیک و مسئول امنیت مرزها در این باره می گوید: کنترل مداوم بر پایگاههای امنیتی در مرزها به منظور کنترل خشونت ها، مبارزه مؤثر با گروههایی که در قاچاق مواد مخدر دست دارند، آدم ربایی، اخاذی و دیگر جنایات سازمان یافته از اهداف استقرار این نیروها اعلام شده است.

انتظار می رود نیروها به ایالت های زولیا، تاچیراف، آپورا، آمازون، و لبولیوار در مرز ونزوئلا با کلمبیا اعزام شوند.

این توافق در نشست روز سه شنبه هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا و "خوان مانوئل سانتوس" همتای کلمبیایی وی در کاراکاس صورت گرفته است.

کد مطلب 1184061

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