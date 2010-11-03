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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۶

به دلیل بحران دریاچه ارومیه؛

300 هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی آسیب دیده است

300 هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی آسیب دیده است

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از آسیب دیدگی 300 هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی تحت تاثیر شرایط دریاچه ارومیه خبر داد.

مسعود محمدیان در تشریح وضعیت اراضی این استان گفت: اراضی آذربایجان شرقی به دلیل شرایط بسیار نامناسب دریاچه ارومیه آسیب دیده است که ضروریست هر چه سریعتر با ساز و کار های لازم در راستای بهبود وضعیت حاکم بر اراضی کشاورزی اقدام شود.

وی یادآور شد: کل اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی و استان های واقع در شمالغرب کشور، تحت تأثیر پس روی آب دریاچه ارومیه قرار دارند.

محمدیان گفت: خشک شدن دریاچه ارومیه، کشاورزی و باغات منطقه را در آستانه نابودی کامل قرار داده و در صورت نبود راه حلی اورژانسی، شاهد فاجعه زیست محیطی، اقتصادی ، اجتماعی و کشاورزی عظیمی در منطقه خواهیم بود.

محمدیان هشدار داد: پسروی آب دریاچه در وضعیت فعلی، نه تنها بزرگترین چالش بخش کشاورزی در شمالغرب کشور، بلکه در سطح منطقه و کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: در صورت ادامه یافتن روند فعلی دریاچه و خشکی آن با وزیدن بادهای حاوی املاح و نمک به سمت اراضی کشاورزی و درختان، نه تنها در استان آذربایجان شرقی و غربی بلکه با نفوذ در نقاط دور دست می تواند کشاورزی سایر مناطق را تحت تأثیر و تهدید جدی خویش قرار دهد.

کد مطلب 1184062

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