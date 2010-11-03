300 هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی آسیب دیده است

مسعود محمدیان در تشریح وضعیت اراضی این استان گفت: اراضی آذربایجان شرقی به دلیل شرایط بسیار نامناسب دریاچه ارومیه آسیب دیده است که ضروریست هر چه سریعتر با ساز و کار های لازم در راستای بهبود وضعیت حاکم بر اراضی کشاورزی اقدام شود.

وی یادآور شد: کل اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی و استان های واقع در شمالغرب کشور، تحت تأثیر پس روی آب دریاچه ارومیه قرار دارند.

محمدیان گفت: خشک شدن دریاچه ارومیه، کشاورزی و باغات منطقه را در آستانه نابودی کامل قرار داده و در صورت نبود راه حلی اورژانسی، شاهد فاجعه زیست محیطی، اقتصادی ، اجتماعی و کشاورزی عظیمی در منطقه خواهیم بود.

محمدیان هشدار داد: پسروی آب دریاچه در وضعیت فعلی، نه تنها بزرگترین چالش بخش کشاورزی در شمالغرب کشور، بلکه در سطح منطقه و کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: در صورت ادامه یافتن روند فعلی دریاچه و خشکی آن با وزیدن بادهای حاوی املاح و نمک به سمت اراضی کشاورزی و درختان، نه تنها در استان آذربایجان شرقی و غربی بلکه با نفوذ در نقاط دور دست می تواند کشاورزی سایر مناطق را تحت تأثیر و تهدید جدی خویش قرار دهد.