تکذیب انحلال دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی/ ابقاء مدیران دانشگاه "ایران"

دکتر محمدرضا رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شایعه انحلال دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به دنبال انحلال دانشگاه "ایران" مطرح شده است و نظر شخصی برخی از افراد است و به هیچ عنوان تایید نمی شود.

وی خاطر نشان کرد: ما در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با قوت به کار خود ادامه می دهیم و محدودیت هایی که برای فعالیت در حوزه جغرافیایی خود نیز نداریم.

رزاقی درباره احکام جدید برای معاونان بهداشتی، درمانی و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق به مهر گفت: هنوز در خصوص معاونت درمانی تصمیم گیری نشده است اما احکام قائم مقامی برای معاونان بهداشتی و غذا و دارو در معاونت های مربوط صادر شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از ابقای کلیه روسای 7 بیمارستان درمانی و 4 شبکه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق در شهیدبهشتی خبر داد و گفت: جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اعضای سه معاونت منتقل شده از دانشگاه "ایران" برگزار شد و اعلام شد که افراد با قدرت حوزه خدمت رسانی و درمانی خود را ادامه دهند و همچون گذشته فعالیت کنند.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.