به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه کادر مدیریتی، فنی و بازیکنان تیم جودوی باشگاه استقلال چهارشنبه شب با حضور علی فتح الله زاده، سرپرست باشگاه، علیرضا امینی، رئیس فدراسیون جودوی در دفتر کار فتح الله زاده برگزار شد.

در ابتدای این مراسم بهرام امیری، مدیر تیم جودوی باشگاه استقلال گزارشی از نحوه تشکیل این تیم ارائه و اهداف آبی پوشان از حضور و فعالیت در رشته ورزشی جودو را برشمرد.

امیری با اشاره به فعالیت باشگاه استقلال در رشته‌هایی چون فوتبال، فوتسال، کشتی آزاد و فرنگی، تنیس روی میز، بسکتبال بانوان، اسکی و... گفت: در دوره جدید فعالیت آقای فتح الله زاده در باشگاه استقلال که از اردیبهشت‌ماه آغاز شد، تصمیم بر آن گرفته شد که باشگاه در رشته‌هایی به غیر از فوتبال فعالیت کند. در همین راستا ضمن تشکیل تیم‌های تنیس روی میز و بسکتبال بانوان تصمیم بر آن گرفته شد که در ورزش‌های رزمی سرمایه گذاری کنیم.

وی در ادامه افزود: آقای فتح الله زاده از من خواست تا ضمن ارزیابی و بررسی چگونگی فعالیت در این عرصه یکی از رشته‌های رزمی که حضور باشگاه استقلال در آن ثمربخش باشد را انتخاب کنم. من هم با بررسی جوانب امر به ایشان توصیه کردم که تیم جودوی استقلال را تشکیل دهیم. از آنجائیکه در این رشته ورزشی جوانان با استعدادی حضور دارند که اگر حمایت شوند می توانند حق خود را بگیرند، حضور در این عرصه را انتخاب کردیم.

مدیر تیم جودوی باشگاه استقلال همچنین تاکید کرد که فتح الله زاده مجدانه پیگیر وضعیت این تیم است و به جودوکاران استقلال نیز به اندازه فوتبالیست های این باشگاه اهمیت می دهد و افزود: سرپرست باشگاه به ما تاکید کرده اند که سرویس‌دهی به جودوکاران با بازیکنان تیم فوتبال فرق نکند. در همین راستا ضمن پرداخت یک سوم از رقم پیش قرارداد بازیکنان تیم جودو برای هر یک از آنها بیمه ورزشی و تکمیلی در نظر گرفته شده است.

امیری با بیان اینکه باشگاه استقلال برای رفع تکلیف پای به عرصه مسابقات جودو نگذاشته است، افزود: مهمترین هدف ما حرکت در کنار فدراسیون جودو و کمک به مجموعه جودوی کشور است. هدف ما توجه به جوانان جودوکار است به همین خاطر در ترکیب خود از وجود جودوکاران جوان و آینده‌دار استفاده کرده‌ایم. ما می توانستیم با استفاده از سه بازیکن ملی پوش و سه بازیکن بزرگ یک تیم مدعی در حد قهرمانی بسازیم اما با رسالتی که در نظر داریم با استفاده از نیروهای جوان به دنبال رشد و توسعه ورزش جودو هستیم.

"براساس اعلام امیری در ترکیب تیم 23 نفره جودوی باشگاه استقلال 13 جودوکار زیر 19 سال حضور دارند که در کنار آنها نیروهای باتجربه‌ای چون محمدرضا رودکی نیز در میان رقابت حاضر خواهند شد."

در ادامه علیرضا امینی، رئیس فدراسیون جودو با تشکر از مسئولان باشگاه استقلال که "جودو" را در سبد این باشگاه قرار دادند، انتخاب جودو را یک انتخاب هوشمندانه برای این باشگاه عنوان کرد.

وی یکی از راه‌های رشد جودو در کشور را سرمایه گذاری روی این رشته ورزشی عنوان کرد و گفت: جودو در دنیا به سمت حرفه‌ای گری پیش می رود و ما هم مجبوریم جدا از اهداف توسعه‌ای به فعالیت حرفه‌ای در این عرصه روی بیاوریم.

رئیس فدراسیون جودو استفاده از نیروهای جوان در تیم استقلال را ستود و ابراز امیدواری کرد با تعامل بین فدراسیون و باشگاه استقلال این نیروهای جوان بتوانند بهتر از گذشته پیشرفت کنند.

علی فتح الله زاده، سرپرست باشگاه استقلال نیز با ابراز خرسندی از حضور در عرصه جودوی کشور گفت: یادم می آید زمانی که تیم کشتی استقلال را تشکیل داده بودیم در تیم ما هم قهرمان جهان حضور داشت و هم نایب قهرمان دنیا.

وی افزود: فعالیت در رشته ورزشی جودو از چند منظر اهمیت دارد. نخست اینکه جودوی برای ورزشکاران "مشتی" است، آدم‌هایی که مدال پهلوانی برای آنها بهتر از مدال قهرمانی است. دلیل دوم ما حضور آقای امینی در راس فدراسیون جودو بود. جودوکاران باید قدر این نیروی دلسوز را بدانند. در ورزش مدیری اینچنینی کم دارم. دلیل دیگر جایگاه جودو در ورزش دنیاست. ما احساس می کنیم با سرمایه گذاری در این رشته می توانید به ورزش کشور کمک کنیم به همین خاطر تیم جودوی استقلال را تشکیل دادیم.

سرپرست باشگاه استقلال خاطر نشان کرد: در ورزش‌های گروهی یک گروه در کنار هم برای یک هدف تلاش می کنند اما در ورزش‌های فردی اینطور نیست و یک ورزشکار مقابل حریفش می ایستد و اگر بتواند با قدرت این حریف را بر زمین بزند، قدرت او به تیم‌های گروهی نیز تسری پیدا می کند. به همین خاطر بازیکنان تیم جودوی استقلال رسالت سنگین تری دارند.

وی از جودوکاران استقلال خواست با جوهره ایرانی و اسلامی در میدان رقابت حضور پیدا کنند و گفت: شما (جودوکاران) در میدان با روحیه ایرانی و اسلامی حضور پیدا کنید و مطمئن باشید با موفقیت خود نه تنها یک مدال بلکه مدالهای زیادی برای خود و کشورتان به ارمغان خواهیم آورد.

وی در خاتمه تاکید کرد، جودوکاران استقلال را در میادین داخلی و بین المللی تنها نخواهند گذاشت و گفت: ما به دنبال آن هستیم که ورزش را از تک نرخی بودن خارج کرده و پول را فقط در فوتبال سرمایه گذاری نکنیم. ما همیشه در کنار شما جودوکاران خواهیم بود به عنوان یک برادر و یک همراه.

اعضای تیم جودی باشگاه استقلال به شرح زیر است:

وزن 51- کیلوگرم: سجاد سرایی لو و امیر سرایی لو

وزن 55- کیلوگرم: کیانوش کریمی‌پور و مهدی هادیها

وزن 60- کیلوگرم: رضا عسگری، مهدی عبدالحمیدزاده و محمد عبیری

وزن 66- کیلوگرم: وحید صادقی، سعید مولایی، علی عبیری و حمیدرضا خطیبی

وزن 73- کیلوگرم: محمدرضا سعیدی مدنی و امیرحسین خادمیان

وزن 81- کیلوگرم: حمیدرضا سجادی فر و محسن نجفی

وزن 90- کیلوگرم: محسن حمیدی، ناصر اکبری و شایان نصیرپور

وزن 100- کیلوگرم: ابراهیم حمیدی تنها و شهاب پیروزگر

وزن 100+ کیلوگرم: حبیب میرزاجانی، فرهاد نجفی و محمدرضا رودکی

سرمربی: محمد منصوری

مدیرفنی: مجید زارعیان

مدیر اجرایی: رضا منصوری

سرپرست: علیرضا اسدی

در حاشیه مراسم معارفه اعضای تیم جودو باشگاه استقلال از سوی رئیس فدراسیون جودو یک دست لباس جودو با رنگ آبی به سرپرست باشگاه استقلال اهداو مقرر شد حکم کمربند مشکی افتخاری فتح الله زاده از سوی فدراسیون صادر شود.