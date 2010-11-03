به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در فرودگاه بجنورد در جمع مسئولان و خبرنگاران گفت: استان خراسان شمالی خطه خلاصه همه خوبی ها و زیبایی های ملت ایران است که مردمی پرتلاش و با ایمان های مستحکم دارد.

رئیس جمهور تصریح کرد: در سفر سوم به استان خراسان شمالی مروری بر اجرای مصوبات سفرهای اول و دوم می شود و پیشبرد آن مصوبات مورد بررسی قرار می گیرد ، همچنین برای پیشرفت سریع تر استان تصمیم گیری های جدیدی صورت خواهد گرفت.

احمدی نژاد گفت: وزیران و معاونان رئیس جمهور نیز به شهرستانها سفر کرده و از نزدیک با مسائل و مشکلات مناطق مختلف این استان آشنا شده و نتایج بررسی های خود را به کارگروه های مرتبط گزارش می دهند.

وی همچنین افزود: کارگروه فرهنگی نیز با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه خواهد داد و برای معرفی فرهنگ اصیل استان خراسان شمالی مصوبات خوبی را خواهیم داشت.

رئیس جمهور از دیدار با خانواده شهدا، مدیران و فرهیختگان و همچنین دیدار عمومی با مردم در این استان خبر داد.