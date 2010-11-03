به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، کارخانه کرمانیت در حومه شهر کرمان به عنوان یکی از مهمترین منابع آلوده کننده شهر کرمان مطرح است که طی سالهای اخیر با پیگیری رسانه ها اقداماتی در راستای تغییر خط تولید این کارخانه صورت گرفته است اما همچنان ماده اولیه تولید محصول این واحد تولیدی آزبست است که از مهمترین مواد سرطان آور و آلوده کننده محیط زیست است.

بحث تغییر خط تولید این کارخانه و عدم استفاده از آزبست وعده ای است که سال گذشته در همین زمان توسط استاندار سابق کرمان داده شد اما همچنان آلایندگی کرمانیت در کرمان ادامه داد و تغییر خط تولید با کندی در حال انجام است.

استفاده از آزبست در صنایع ممنوع است

محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان محیط زیست کشور عصرسه شنبه در جمع خبرنگاران در سازمان محیط زیست کرمان در این خصوص اظهارداشت: در استان کرمان ذخایر معدنی با ارزش و کم نظیری وجود دارد که بعضی از این کارخانه ها قبل از انقلاب بدون مجوز احداث شده بودند و بعد از انقلاب با دستورالعملهای انجام شده مجوزهای لازم به این کارخانه های داده شد و از کارخانه ها خواستار کاهش آلاینده ها هستیم و به کارخانه ها فرصت خاصی در کاهش آلاینده ها داده شده است که در صورت کنترل نشدن مسدود و جریمه می شوند و هر واحدی هم که توسعه یابد باید مطالعات زیست محیطی را ارائه دهد و مجوز داشته باشد.

وی تصریح کرد: کارخانه کرمانیت با پیگیری انجام شده خط تولید خود را عوض کرده است و در حال جایگزینی مواد دیگر به جایی آزبست در کارخانه است ولی در صورت کنترل نکردن آلاینده های کارخانه مسدود و جریمه می شود.

وجود اتوکلاب در بیمارستانها ضروری است

محمدی زاده در خصوص جمع آوری پسماندهای بیمارستانی نیز افزود: برای جمع آوری پسمانده های بیمارستانی باید دستگاه "اتوکلاب" در بیمارستانها نصب شود تا زباله های آلوده از هرگونه خطر برای محیط زیست پاک شوند و به زباله های معمولی و بی خطر تبدیل شود و در نهایت نیز به شهرداری برای امحاء تحویل داده شود که در حال حاضر 120 دستگاه اتوکلاب در کشور خریداری شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر اتوگلاب استفاده از دستگاه زباله سوز را در بیمارستان توصیه می کنم چون آلودگی بعضی از وسایل با دستگاه اتوکلاب نمی تواند انجام شود در مطبها نیز باید پسمانده خطرناک و پرتوزا به صورت جداگانه جمع آوری شود.

ظرفهای یک بار مصرف محیط زیست را تهدید می کند

وی از وزارت بهداشت خواست تا تولید نایلونها و ظروف یک بار مصرف را به خصوص در بیمارستانها، سربازخانه ها و مراکز دیگر محدود کند.

وی تصریح کرد: باید این مراکز را مکلف کنیم تا از ظروف یک بار مصرف و پلاستیکی استفاده نکنند.

محمدی زاده گفت: این ظروف محیط زیست و سلامت مردم را به خطر می اندازد.



خشکسالی پیاپی محیط زیست کرمان را تهدید می کند

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه تنوع در اقلیم جغرافیا در محیط زیست یک طیف گسترده ایجاد کرده است گفت: خشکسالی های پیاپی اثرات خود را بر محیط زیست گذاشته و مسائلی را در استان کرمان عارض کرده است.

وی گفت: درباره مسائل محیط زیست نکات مهمی در استان کرمان وجود دارد که این استان از شرایط اقلیمی و آب و هوایی متنوع و طیف گسترده ای از هوای خشک و سرد و گرم و کویری برخوردار است که دو سوم از وسعت استان کرمان کوهها و بقیه دشتها و کویر است این تنوع در اقلیم جغرافیا در محیط زیست اثرات خود را گذاشته است.

وی تصریح کرد: براساس تصمیمات صورت گرفته مناطق شکار ممنوع جدید و مناطق حفاظتی جدید در سطح استان کرمان مصوب شده است.

این مسئول گفت: استان کرمان به علت شرایط اقلیمی از اهمیت بالایی برخوردار است که با افزایش مناطق حفاظتی باید تجهیزات، امکانات، تعداد نیرو، ماشینها و اعتبارها نیز افزایش یابد که سال جاری اعتبارات به 2.5 برابر دو سال قبل رسیده است.

وی گفت: بیشترین گله همکاران محیط زیست سختی کار است چون در گرمای تابستان و سرمای زمستان باید در محل حفاظتی خود بمانند و تاکنون مشکلات اضافه کار و پرداختی حل شده است و امیدوارم بتوانیم سختی کار را هم حل کنیم.

محمدی زاده گفت: کنترل شکار غیرمجاز در مکانهای حفاظتی خوب بوده است و با کمک و همکاری های کشورهای مانند قطر و بحرین از ورود پرندگان غیرمجاز به این کشورها جلوگیری می شود و با افراد سودجو برخورد و مجازات می شوند.