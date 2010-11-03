به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور به بررسی بخش سوم این لایحه که مربوط به موضوعات اجتماعی است پرداختند.

درجریان این بررسی الیاس نادران نماینده مردم تهران با تذکراصل 110 گفت: متاسفانه سخنگوی کمیسیون تلفیق پس از قرار گرفتن در جایگاه ، مطالبی را مطرح می کند که در سیاستهای کلی آمده است و نقل کردن عینی این سیاستها در برنامه هیچ مشکلی را حل نمی کند.

وی افزود: ایشان باید درباره "چگونگی " ارتقای شاخص های نیروی انتظامی و اقداماتی که ساز و کار این موضوع را فراهم می کند توضیح دهند و باید بگوید که سند راهبردی چه ویژگی ها و مقدماتی دارد و دولت برای دستیابی به آن نیازمند چه اختیاراتی است.

نادران با انتقاد از اینکه سخنگوی کمیسیون تلفیق در این زمینه هیچ توضیحی نمی دهد و تنها به نقل عینی سیاست های کلی می پردازد، افزود: نمایندگان نیز در این مسیر متوجه نمی شوند که به چه موادی رای می دهند.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: بهتر است سخنگوی کمیسیون مختصات اختیاراتی که دولت می خواهد و ویژگی های کار را در سند راهبردی مشخص کند.

علی لاریجانی نیز در این باره گفت: قطعا باید موضوعات مطرح شده در چارچوب سیاستهای کلی صورت بگیرد و اگر توانستند بهتر است سخنگوی کمیسیون موضوعات ریز را توضیح دهند.

در ادامه نیز غلامعلی میگلی نژاد نماینده مردم بوشهر با تذکر ماده 23 آیین نامه گفت: مجلس یکی از تاثیرگذارترین قوا و در راس امور است ، اما تعداد اندکی از نماینده های تندرو و گاهی اوقات خود هیئت رئیسه اقداماتی را انجام می دهند که در شان نمایندگان نیست.

وی افزود: گاهی مشاهده شده که هیئت رئیسه با نشان دادن عدد 2 و یا چهار به گونه ای عمل می کند که در رای گیری دخالت دارد.

لاریجانی نیز در این باره گفت: هیئت رئیسه نباید هیچ موضعی را اعلام کند و اگر رئیس مجلس نظری دارد باید از جانب خودش مطرح کند و این نظر به گونه ای مطرح نشود که به منظور اعلام نظر هیئت رئیسه باشد.

در ادامه این تذکرات حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به استناد مواد 22 و 154 آیین نامه در ابتدا گفت: باید هیئت رئیسه دقت کند که حق افراد مخالف و موافق ضایع نشود و همچنین دولت در مورد مسائل مطرح شده نظرات کارشناسی بدهد به گونه ای که سئوالی برای نمایندگان در صحن ایجاد نشود و موضوعات مبهم نماند.

وی با بیان اینکه متاسفانه دوستان نماینده و دولت مسائل را به صورت مبهم و پیچیده مطرح می کنند و این ابهام در صحن باقی می ماند، افزود: مثلا در مورد سند راهبردی و توسعه نیروی انسانی ، جمهوری اسلامی ایران باید در زمره کشورهای دارای توسعه بالا قرار گیرد و برای محقق شدن این موضوع بایستی 40 مرتبه از وضعیت فعلی بالاتر رود که سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت در این مورد توضیحات کافی نمی دهند و به گونه ای ابهام آمیز موضوع را مطرح می کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس پس از شنیدن این تذکرات به ادامه بررسی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه کشور پرداختند.