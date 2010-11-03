گروه بازیگری نمایش "خانمچه و مهتابی" مرزبان تکمیل شد

هادی مرزبان درباره گروه بازیگری نمایش "خانمچه و مهتابی" به خبرنگار مهر گفت: پیش از این حضور بازیگرانی چون گلاب آدینه، ایرج راد، فرزانه کابلی، یارتا یاران، زهره رستگار مقدم، لادن قناد، لادن سلیمانی، علی خازنی، شبیر پرستار و سعید بصیری در این نمایش قطعی شده بود. میترا حجار، مصطفی طاری و صبا کمالی سه بازیگری هستند که با پیوستن آنها گروه بازیگری نمایش تکمیل شد.
وی با اشاره به حضور تعدادی دانشجوی تئاتر در گروه بازیگری "خانمچه و مهتابی" درباره زمان و مکان اجرای نمایش افزود: نمایش "خانمچه و مهتابی" را از اول دیماه امسال در سالن تئاتر موزه آزادی به صحنه میبریم.
فرزانه کابلی طراحی حرکت، بهیه خوشنویسان طراحی لباس و سعید ذهنی آهنگسازی نمایش "خانمچه و مهتابی" را بر عهده دارند. مرزبان پیش از این اکثر آثار رادی نظیر "لبخند با شکوه آقای گیل"، "شب روی سنگفرش خیس"، "آهسته با گل سرخ"، "پائین گذر سقاخانه" و "باغ شبنمای ما" را به صحنه برده است. "خانمچه و مهتابی" آخرین نمایشنامه زندهیاد رادی است.
میترا حجار، مصطفی طاری و صبا کمالی به گروه بازیگری نمایش "خانمچه و مهتابی" به کارگردانی هادی مرزبان پیوستند تا در کنار گلاب آدینه، ایرج راد و فرزانه کابلی به ایفای نقش بپردازند.
هادی مرزبان درباره گروه بازیگری نمایش "خانمچه و مهتابی" به خبرنگار مهر گفت: پیش از این حضور بازیگرانی چون گلاب آدینه، ایرج راد، فرزانه کابلی، یارتا یاران، زهره رستگار مقدم، لادن قناد، لادن سلیمانی، علی خازنی، شبیر پرستار و سعید بصیری در این نمایش قطعی شده بود. میترا حجار، مصطفی طاری و صبا کمالی سه بازیگری هستند که با پیوستن آنها گروه بازیگری نمایش تکمیل شد.
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