گروه بازیگری نمایش "خانمچه و مهتابی" مرزبان تکمیل شد

هادی مرزبان درباره گروه بازیگری نمایش "خانمچه و مهتابی" به خبرنگار مهر گفت: پیش از این حضور بازیگرانی چون گلاب آدینه‌،‌ ایرج راد، فرزانه کابلی،‌ یارتا یاران، زهره رستگار مقدم، لادن قناد، لادن سلیمانی،‌ علی خازنی،‌ شبیر پرستار و سعید بصیری در این نمایش قطعی شده بود. میترا حجار،‌ مصطفی طاری و صبا کمالی سه بازیگری هستند که با پیوستن آن‌ها گروه بازیگری نمایش تکمیل شد.



وی با اشاره به حضور تعدادی دانشجوی تئاتر در گروه بازیگری "خانمچه و مهتابی" درباره زمان و مکان اجرای نمایش افزود: نمایش "خانمچه و مهتابی" را از اول دی‌ماه امسال در سالن تئاتر موزه آزادی به صحنه می‌بریم.



فرزانه کابلی طراحی حرکت، بهیه خوشنویسان طراحی لباس و سعید ذهنی آهنگسازی نمایش "خانمچه و مهتابی" را بر عهده دارند. مرزبان پیش از این اکثر آثار رادی نظیر "لبخند با شکوه آقای گیل"، "شب روی سنگفرش خیس"، "آهسته با گل سرخ"، "پائین گذر سقاخانه" و "باغ شب‌نمای ما" را به صحنه برده است. "خانمچه و مهتابی" آخرین نمایشنامه زنده‌یاد رادی است.