شرایط ثبت نام در یک پردیس بین الملل دانشگاه منحل شده "ایران" اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام مقدماتی داوطلبان تحصیل در رشته پزشکی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، شعبه پیام از جمله معرفی شدگان از سوی سازمان سنجش در آزمون نیمه متمرکز کنکور سراسری سال 90 - 89 آغاز شد.

در راستای اجرای ابلاغیه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابلاغ اخیر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد ساختار جدید دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در استان تهران و ادغام کلیه واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی تهران، شرایط پذیرش ورود به دوره پزشکی این شعبه اعلام شد.

شرکت داوطلبان در کنکور سراسری سال 1389 و مجاز شدن به انتخاب رشته در دوره های نیمه متمرکز بین المللی دانشگاه ها در گروه آزمایشی علوم تجربی و ریاضی و فیزیک و انتخاب کد رشته های مورد نظر از جمله شرایط ورود به دوره است.

پذیرش داوطلبان صرفا از مقطع دیپلم صورت خواهد گرفت و مدارک تحصیلی بالاتر از دیپلم با سابقه گذراندن واحدهای درسی در موسسات آموزش عالی و دانشگاهی دولتی و غیردولتی داخل و خارج کشور در برنامه آموزشی دانشجو منظور نخواهد شد.

داشتن دیپلم کامل متوسطه (سه ساله) و پیش دانشگاهی (برای داوطلبان نظام جدید) با معدل نهایی کتبی سال سوم حداقل 16، داشتن حداقل نمره زبان انگلیسی در آزمون و یا مدارک زبان با نمره های رسمی اعلام شده که از تاریخ برگزاری آن بیش از دو سال نگذشته باشد.

در صورت نداشتن مدرک رسمی بین المللی زبان داوطلبان به صورت مشروط ثبت نام می کنند و پس از اخذ مدرک رسمی بین المللی زبان حداکثر تا قبل از شرکت در آزمون جامع علوم پایه ثبت نام آنها قطعی خواهد شد. داشتن سلامت جسمی و روحی لازم برای تحصیل در رشته مورد علاقه برابر ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال 1389 از دیگر شرایط است.

دانشجویان از نظر آموزشی و دانشجویی تابع آیین نامه ها، مقررات و ضوابط دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهند بود. در پایان دوره به دانش آموختگان به شرط موفقیت در آزمون‌های مربوطه، مدرک تحصیلی با عنوان"پردیس بین الملل" و"دانشگاه علوم پزشکی تهران" اعطا خواهد شد.

داوطلبان (پسر) مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی می توانند پس از ثبت نام اولیه و پرداخت شهریه سال اول از معافیت تحصیلی طبق ضوابط مربوطه استفاده کنند. هرگونه درخواست انتقال و مهمانی دانشجویان پردیس بین الملل به دانشگاههای دولتی تحت هر شرایطی ممنوع و پذیرفته نخواهد شد.

زمان شروع کلاسها در نیمسال دوم سال تحصیلی 90 - 89 و پس از اعلام قطعی اسامی پذیرفته شدگان از طریق سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود. پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران شعبه پیام در کرج، فلکه پنجم فردیس، شهرک ناز نبش میدان بیمارستان دانشکده پزشکی واقع شده است.

شهریه دروس اصلی و دروس پیش نیاز بر عهده دانشجو بوده و به صورت سالیانه برای این رشته در ابتدای هر سال تحصیلی محاسبه و از دانشجو دریافت خواهد شد. شهریه تحصیلی سالیانه متناسب با نرخ تورم و حداکثر تا 15 درصد مشمول افزایش سنواتی خواهد بود. شهریه تحصیلی سالیانه رشته پزشکی برای ورودی های سال جاری در شعبه پیام 140 میلیون ریال است.

داوطلبان برای پرداخت شهریه آموزشی خود موظف هستند معادل شهریه اعلام شده را به صورت چک تضمینی رمزدار بانکی در وجه خود داوطلب قابل پرداخت در شعب شهر تهران تهیه و به همراه سفته بانکی به مبلغ 500 میلیون ریال به عنوان تضمین شهریه آموزشی ترم های تحصیلی بعدی تحویل حسابداری پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران داده و رسید دریافت کنند.

داوطلبان باید مدارک مورد نیاز را به صورت الکترونیکی (اسکن شده) تهیه و حداکثر تا تاریخ 18 آبان به آدرس http://er.tums.ac.ir مراجعه کرده و ثبت نام خود را تکمیل کنند. پس از کنترل مدارک ارسالی از داوطلبان واجد شرایط که در مرحله اولیه اسامی آنها در تاریخ 20 آبان ماه جاری در سایت http://education.tums.ac.ir اعلام می شود، دعوت شده تا برای انجام مصاحبه و ثبت نام حضوری با در دست داشتن اصل مدارک مورد نیاز در تاریخ اعلام شده در آدرس تعیین شده شخصاً به اتفاق والدین حضور یابند. زمان بندی ثبت نام و مصاحبه حضوری در روزهای شنبه و یکشنبه 22 و 23 آبان ماه 89 است.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.