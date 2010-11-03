حجت الله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: جرایم غیرعمد در کرمان در سال جاری افزایش یافته است به گونه ای که طبق آمار 65 درصد از زندانیان جرایم غیرعمد کرمان در سال جاری وارد زندان شده اند.
مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان ادامه داد: هم اکنون 197 زندانی جرایم غیرعمد در زندانهای استان کرمان به سر می برند که برای آزادی این افراد به اعتباری معادل سه میلیارد تومان نیاز است.
موسوی قوام خاطرنشان کرد: زندانیان جرایم مالی مهمترین گروه زندانیان جرایم غیرعمد هستند که در این دسته از زندانیان نیز در ابتدا دیه تصادفات رانندگی قرار دارد و سپس مهریه و نفقه قراردارد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین راههای کاهش ورودی زندانهای استان کرمان پیشگیری از جرایم غیرعمد است که در این زمینه باید فرهنگ سازی لازم در خصوص بیمه شخص ثالث و کاهش مهریه ها و همچنین استفاده صحیح از چک انجام شود.
نظر شما