100هزار دانشجو تحت پوشش کمیته امدادند/ اعطای وام دانشجویی کمیته امداد

حسین انواری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حدود یکصد هزار دانشجو تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین حدود یکهزار نخبه در صحنه های مختلف تحت پوشش مراقبت های ویژه این کمیته قرار دارند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمک به دانشجویان تحت پوشش در زمینه امکانات تحصیلی از طریق اعطای وام خبر داد و گفت: بخشی از وام ها از محل اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) و بقیه از جاهای دیگر تامین می شوند.

وی با بیان اینکه میزان وام های مربوط به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بستگی به رشته تحصیلی آنها دارد به مهر گفت: کمک خیرین را نیز در تامین اعتبار لازم برای وام دانشجویان تحت پوشش می طلبیم. میزان وام ها متفاوت است و اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز آن طور کامل نیست که کل نیازهای دانشجویان تحت پوشش را بتوانیم پاسخ دهیم.

انواری خاطرنشان کرد: در حال حاضر خانواده ای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) نیست که یک فرزند دانشگاهی نداشته باشد. سبد هزینه خانوار خانواده های تحت پوشش تا کنون مواد غذایی بوده اما اکنون به سبد هزینه خانوار یک بسته هزینه دانشجویی نیز اضافه شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از برگزاری اردوهای تحکیم مبانی اخلاقی و اعتقادی برای دانشجویان تحت پوشش این کمیته خبر داد و گفت: اکثر این دانشجویان یتیم هستند و معمولا مادران آنها سرپرستی شان را بر عهده دارند. در خانواده ها به نحوی سرمایه گذاری می کنیم تا فضای داخل خانه به گونه ای باشد تا دغدغه ها کاهش پیدا کند و فضای عاطفی آسیبی به ارتقای علمی دانشجوی تحت پوشش نزند.