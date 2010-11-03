نظارت بیشتر پلیس مالزی بر فیس بوک/ محکومیت نویسنده بریتانیایی درسنگاپور

مالزی :

سیل در شمال مالزی باعث مرگ یک کودک و تخلیه 19 هزار روستایی شد

افزایش نقاط بازرسی در مرز میان تایلند و مالزی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به داخل کشور

کمیسیون ارتباطات مالزی از راه اندازی تلفن همراه 11 رقمی از 15 دسامبر سال جاری خبر داد

پلیس مالزی نظارت بیشتری بر شبکه اجتماعی فیس بوک برای جلوگیری از جرم بکار خواهد بست

کاهش 16 درصدی جرم و جنایت در ماه گذشته در مالزی

ابراز تاسف هیلاری کلینتون از عدم ملاقات با نخست وزیر مالزی در جریان دیدار او از این کشور

اندونزی :

سوماترا باز هم لرزید / فوران مجدد آتشفشان صبح امروز

یک مقام مسئول از پیش بینی رشد 15 درصدی سرمایه گزاری در سال 2011 در اندونزی خبر داد

دولت تعهد کرده در بازسازی خانه های ویران شده بر اثر آتشفشان به مردم کمک کند

وزارت امور خارجه اندونزی همچنان در تلاش برای برنامه ریزی سفر رئیس جمهور آمریکا

تایلند:

مخالفت گروه هایی از مردم در مورد تصمیمات جدید دولت درباره مسائل مرزی با کامبوج

منطقه "سورات تانی" به عنوان شانزدهمین منطقه مصیبت زده از سیل اعلام شدم

2 کشته و 2 مفقود بر اثر جاری شدن سیل در جنوب تایلند

چراغ سبز کابینه تایلند به پیش نویس طرح اصلاح قانون اساسی

وزیر آموزش و پرورش از آسیب دیدن 1186 مدرسه بر اثر جاری شدن سیل در تایلند خبر داد

فیلیپین:

دستگیری یک بمب گذار در جنوب فیلیپین

کشته شدن فرماندار روستای "ماسبات" در مرکز فیلیپین به دست افراد شورشی

ربوده شدن یک تاجر زن توسط شورشیان در جنوب این کشور

اعلام حمایت انگلیس و نیوزیلند از آغاز گفتگوی صلح میان دولت فیلیپین و شورشیان

سنگاپور:

روند رو به کاهش نرخ تولیدات داخلی برای نخستین بار در سه ماه گذشته

محکومیت نویسنده بریتانیایی درسنگاپور به دلیل چاپ11 عبارت توهین آمیز در کتابش

ابراز علاقه مندی دولت از انجام تفاهم نامه میان سنگاپور و عمان در زمینه تجارت جواهر آلات

لغو سفر های توریستی شرکت های گردشگری سنگاپور به تایلند

کارشناسان : تا 10 سال آینده هم نمی توانیم نیروگاه هسته ای داشته باشیم