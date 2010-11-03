سیزدهمین همایش منزلت زن در مدینه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره حجت الاسلام حسین صفدری مدیرکل همکاریهای فرهنگی صبح امروز چهارشنبه 12 آبانماه در یک نشست خبری گفت: علت برگزاری این همایش نگاه فاجعه آمیز غرب به زن و خانواده و همچنین الگوی غرب برای جامعه و خانواده که از واقیعات زندگی دور است می باشد.



وی افزود: غرب با استفاده از ابزار رسانه و شیوه های متنوع زن را از بطن خانواده بیرون کشیده و ازآن در تبلیغات استفاده می‌کند و بدین وسیله به نام آزادی و استقلال و حقوق برابر زن و مرد بیشترین ظلم را نسبت به زنان مرتکب شده است.



حجت الاسلام صفدری گفت: بیداری اسلامی و توجه مسلمانان به ابعاد مختلف زندگی غربی و همچنین ناکامی غرب در ارائه الگوی موفق موجب فاصله گیری کشورهای اسلامی از الگوهای غربی شده است.



وی افزود: در چنین فضایی بعثه مقام معظم رهبری برای فراهم آوردن فرصت هم اندیشی درباره مسائل مهم جهان اسلام و از جمله منزلت و جایگاه زن در اسلام سیزدهمین همایش منزلت زن در اسلام را با موضوعهای مختلف برگزار می کند.



حجت الاسلام صفدری تعداد میهمانان این همایش را 250 نفر از 28 کشور اعلام کرد و گفت: در روز همایش هشت سخنرانی انجام می شود که سه ایرانی و پنج غیر ایرانی این سخنرانیها را ارائه می کنند.



وی افزود: در حاشیه این همایش نیز کلیپی از نقش زن در فرآیند زندگی و کتابهای مفید به نمایش گذاشته می شود.