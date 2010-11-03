چرخش مغزها نه فرار مغزها؛ واکنش معاون وزیرعلوم به عبارت "فرارمغزها"

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی در جمع خبرنگاران در وزارت علوم در سخنانی صریح درباره پدیده ای که تحت عنوان فرار مغزها عنوان می شود صحبت کرد و گفت: وقتی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای داخل صندلی به اندازه متقاضیان ندارند طبیعی است فردی که می خواهد ارشد و دکتری بخواند و در داخل قبول نشده است برای کسب علم به خارج می رود تا درسش را بخواند و بازگردد. آیا این فرار مغز است؟

معاون وزیر علوم با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون 12 هزار و 500 نفر به عنوان بورسیه وزارت علوم از کشور خارج شده اند گفت: از میان این تعداد حدود 400 نفر یعنی کمتر از سه درصد به کشور بازنگشته اند. این فرار مغز محسوب نمی شود.

وی با بیان اینکه آمریکا در چین 24 هزار دانشجو دارد افزود: آیا این ارزش است یا ضد ارزش. اگر ارتباطات تجاری، توریستی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطحی بالا با یک کشوری داشته باشیم آیا این ارزش نیست. هر چه سطح ارتباطات بیشتر شود انسانها به یکدیگر نزدیک تر می شوند. ارتباطات علمی نیز که گل ارتباطات است.

معاون وزیر علوم افزود: وجود یک دانشجوی ایرانی در خارج کشور یا به عنوان مثال وجود یک استاد ایرانی در دانشگاه انگلیس یک ارزش است. وجود ایرانی در کشورهای دیگر برای ارتباطات علمی نمونه چرخش مغزها است. در جامعه المصطفی نیز از کشورهای مختلف می آیند تا عرفان و ادبیات و اصول تشیع را از ما فرا بگیرند. ما نیز باید به دانشگاههای دیگر برویم.

وی با بیان اینکه بیش از 90 کشور در ایران دانشجو دارند گفت: وجود دانشجویان ایرانی در خارج کشور نماد نقل و انتقالات علمی است. حدود 80 هزار دانشجوی ایرانی در خارج کشور شاغل به تحصیل هستند. 4 میلیون دانشجوی ایرانی نیز در داخل کشور داریم.

ملاباشی خاطرنشان کرد: چه کسی برنده روابط بین الملل است. کسی که بتواند بیشترین ارتباط را برقرار کند و کمبودها را از خارج کشور تامین کند و زیادی خود را به خارج از کشور بفروشد.