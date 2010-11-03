دو طرح برق رسانی در ملکشاهی ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر عامل توزیع برق منطقه غرب کشور عصر سه شنبه در این آیین گفت: احداث پست 63.20 کیلوولت ملکشاهی و احداث پست 63 کیلوولت ارکواز با اعتبار بالغ بر 82 میلیارد ریال در شهرستان ملکشاهی به بهره برداری رسیده است.

عبدالعزیز کریمی افزود: مهمترین اهداف این دو پروژه تامین انرژی مودر نیاز منطقه ارکواز، افزایش پایداری شبکه برق منطقه و اتصال پست 63 کیلووالت ارکواز به پست 230 کیلوولت ایلام بوده است.

این مسئول بیان داشت: در حال حاضر هفت پروژه برق رسانی در استا ایلام در درست اجراست.

وی یادآور شد: بیشتر این پروژه ها بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

هچنین با حضور استاندار ایلام کلنگ ساختمان فرمانداری شهرستان ملکشاهی با اعتبار یک میلیارد و 300 میلیون تومان به زمین شده شد.

این ساختمان در مساحتی به میزان چهار هزار و هفتاد متر مربع ساخته می شود.

پروژه فیبر نوری مسیر ایلام - ملکشاهی نیز با حضور مسئولان به بهره برداری رسید

این پروژه با اعتبار 34 میلیون تومان و با هدف پوشش تلفن همراه در سه روستای شهرستان ملکشاهی به بهره برداری رسیده است.