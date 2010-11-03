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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

دو طرح برق رسانی در ملکشاهی ایلام به بهره برداری رسید

دو طرح برق رسانی در ملکشاهی ایلام به بهره برداری رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان و استاندار ایلام دو طرح برق رسانی در شهرستان ملکشاهی ایلام به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر عامل توزیع برق منطقه غرب کشور عصر سه شنبه در این آیین گفت: احداث پست 63.20 کیلوولت ملکشاهی و احداث پست 63 کیلوولت ارکواز با اعتبار بالغ بر 82 میلیارد ریال در شهرستان ملکشاهی به بهره برداری رسیده است.

عبدالعزیز کریمی افزود: مهمترین اهداف این دو پروژه تامین انرژی مودر نیاز منطقه ارکواز، افزایش پایداری شبکه برق منطقه و اتصال پست 63 کیلووالت ارکواز به پست 230 کیلوولت ایلام بوده است.

این مسئول بیان داشت: در حال حاضر هفت پروژه برق رسانی در استا ایلام در درست اجراست.

وی یادآور شد: بیشتر این پروژه ها بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

هچنین با حضور استاندار ایلام کلنگ ساختمان فرمانداری شهرستان ملکشاهی با اعتبار یک میلیارد و  300 میلیون تومان به زمین شده شد.

این ساختمان در مساحتی به میزان چهار هزار و هفتاد متر مربع ساخته می شود.

پروژه فیبر نوری مسیر ایلام - ملکشاهی نیز با حضور مسئولان به بهره برداری رسید

این پروژه با اعتبار 34 میلیون تومان و با هدف پوشش تلفن همراه در سه روستای شهرستان ملکشاهی به بهره برداری رسیده است.

کد مطلب 1184083

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