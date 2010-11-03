به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بذرافشان ظهر در نشست خبری آیین ‌نامه انتقال به داخل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج کشور گفت: متقاضیان انتقال می ‌توانند با مراجعه حضوری به دانشگاه‌های مورد نظرشان یا مراجعه به سایت وزارت علوم برای انتقال اقدام کنند.

مدیر‌کل دانشجویان داخل وزارت علوم افزود: داوطلبان در زمان بررسی تقاضا باید تصویر مدارک خود را ارایه دهند اما در زمان ثبت ‌نام باید اصل مدارک را ارایه کنند.

وی درباره دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج که متقاضی انتقال به دانشگاههای داخل هستند اما رشته تحصیلی شان در داخل کشور وجود ندارد نیز گفت: درباره این دانشجویان تقاضای انتقال توام با تغییر رشته مطرح می‌ شود و این افراد پس از بررسی درخواستشان به نزدیک‌ترین دانشگاه محل زندگی شان در رشته مشابه منتقل می شوند.

بذرافشان با بیان اینکه انتقال دانشجویان بر اساس همترازی دانشگاه‌های مبدا و مقصد صورت می‌پذیرد ادامه داد: دانشگاه‌های کشور به 5 قسمت دانشگاه‌های برتر (10 مورد از دانشگاههای تابع وزارت علوم)، سایر دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه‌های پیام‌نور و جامع علمی کاربردی، مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد و واحدهای بین‌المللی تقسیم می‌شوند.

شهریه فرزندان یا همسر مأموران دولت





وی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور را به دو دسته دانشجویانی که با هزینه شخصی برای ادامه تحصیل رفته ‌اند یا اینکه فرزندان یا همسر مأموران دولت هستند تقسیم بندی کرد و گفت: شهریه دانشجویانی که با هزینه شخصی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند، در 10 دانشگاه برتر کشور براساس مصوب هیئت امنای دانشگاه‌هاست که این شهریه برای فرزندان و همسران مأموران دولت حداکثر تا دو برابر شهریه دوره شبانه دانشگاه ‌هاست.

‌شهریه دانشجویانی که با هزینه شخصی برای تحصیل به خارج رفته‌اند





وی گفت: ‌شهریه دانشجویانی که با هزینه شخصی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند، در سایر دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم در مقاطع کاردانی و کارشناسی حداکثر تا دو برابر شهریه نوبت دوم است که این میزان در دوره ارشد یک و نیم برابر شهریه نوبت دوم است.

مدیر‌کل دانشجویان داخل وزارت علوم تصریح کرد: شهریه دانشجویانی که با هزینه شخصی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند، در دانشگاه پیام‌نور و دانشگاه جامع علمی کاربردی تا دو برابر شهریه دانشجویان همان دانشگاه و شهریه فرزندان و همسران مأموران دولت در این دانشگاه‌ها، برابر با شهریه پرداختی دانشجویان همان دانشگاه است.