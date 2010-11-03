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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۵

شورای پول و اعتبار تصویب کرد:

دستورالعمل جدید بازرسی از موسسات پولی/ ماموریت جدید بانک مرکزی

دستورالعمل جدید بازرسی از موسسات پولی/ ماموریت جدید بانک مرکزی

بانک مرکزی دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری مصوب جدیدترین مصوبه شورای پول و اعتبار را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری مصوب یکهزار و یکصد و هجدهمین جلسه شورای پول و اعتبار را برای اجرا به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرده است.

جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار

جزئیات دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری به شرح ذیل است:

شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصدو هجدهمین جلسه مورخ 27/7/1389 به استناد بندهای 10 و 15 و تبصره ذیل ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر ماه 1351، دستور العمل بازرسی مالی وعملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری را که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده می شود، در 8 ماده و سه تبصره، به شرح ذیل تصویب نمود.

ماده 1- در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار می روند:

1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2-1- موسسات اعتباری: شامل بانکها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ، صرافی ها و ... هستند که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارند.

ماده 2- بانک مرکزی موظف است به منظور حصول اطمینان از صحت و به هنگام بودن گزارشها و اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری و ارزیابی وضعیت آنها و نیز اطمینان از حسن اجرای قوانین و مقررات، به طور منظم یا موردی از موسسات اعتباری، شعب و واحدهای تابعه آنها در داخل یا خارج از کشور، بازرسی به عمل آورد.

تبصره - بانک مرکزی می تواند برای انجام بازرسی های داخل کشور موضوع این ماده، از خدمات موسسات حسابرسی واجد صلاحیت نیز استفاده کند.

ماده 3- بانک مرکزی می تواند در انجام بازرسی های خود از شعب برون مرزی و یا واحدهای مستقل فرعی و موسسات اعتباری در چارچوب تفاهم نامه های فی مابین، با مقامات نظارت بانکی کشورهای ذیربط، همکاری و تبادل اطلاعات کند.

ماده 4- بازرسان بانک مرکزی می توانند حین انجام بازرسی های خود، از کلیه اسناد و مدارک موسسات اعتباری، تصویر تهیه کنند.

ماده 5- موسسات اعتباری موظفند امکان بازرسی و رسیدگی به عملیات، حسابها، گزارشها و سایر اسناد و مدارک خود را برای بازرسان بانک مرکزی یا حسابرسان منصوب از جانب بانک مرکزی بدون هیچ گونه محدودیتی فراهم نمایند.

ماده 6- موسسات اعتباری موظفند هر گونه اطلاعات و آمار مورد نیاز بانک مرکزی اعم از مالی و یا غیر مالی را به صورت ادواری یا موردی و همچنین انفرادی یا تلفیقی به بانک مرکزی ارائه دهند.

تبصره - شعب بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی خارجی فعال در داخل کشور نیز مشمول الزامات مذکور در مواد 5 و 6 می باشند.

ماده 7- بانک مرکزی و کارکنان آن و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به مقتضای وظایفشان از طریق بانک مرکزی به اطلاعات مربوط به موسسات اعتباری دسترسی دارند، موظفند این اطلاعات را محرمانه تلقی نموده و از افشای آنها خودداری کنند.

تبصره - چنانچه در حین انجام بازرسی، موارد قصور حسابرس موسسه اعتباری در انجام وظیفه محرز گردد، بانک مرکزی در صورت لزوم اقدام به ارائه موارد قصور به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد نمود.

ماده 8- انتشار آمار و اطلاعات موسسات اعتباری به صورت انفرادی یا تجمیعی توسط بانک مرکزی، به نحوی که شخص خاصی اعم از حقیقی یا حقوقی از آن قابل تشخیص نباشد، بلامانع است.

کد مطلب 1184087

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