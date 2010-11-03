دستورالعمل جدید بازرسی از موسسات پولی/ ماموریت جدید بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری مصوب یکهزار و یکصد و هجدهمین جلسه شورای پول و اعتبار را برای اجرا به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرده است.

جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار

جزئیات دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری به شرح ذیل است:

شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصدو هجدهمین جلسه مورخ 27/7/1389 به استناد بندهای 10 و 15 و تبصره ذیل ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر ماه 1351، دستور العمل بازرسی مالی وعملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری را که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده می شود، در 8 ماده و سه تبصره، به شرح ذیل تصویب نمود.

ماده 1- در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار می روند:



1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2-1- موسسات اعتباری: شامل بانکها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ، صرافی ها و ... هستند که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارند.

ماده 2- بانک مرکزی موظف است به منظور حصول اطمینان از صحت و به هنگام بودن گزارشها و اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری و ارزیابی وضعیت آنها و نیز اطمینان از حسن اجرای قوانین و مقررات، به طور منظم یا موردی از موسسات اعتباری، شعب و واحدهای تابعه آنها در داخل یا خارج از کشور، بازرسی به عمل آورد.

تبصره - بانک مرکزی می تواند برای انجام بازرسی های داخل کشور موضوع این ماده، از خدمات موسسات حسابرسی واجد صلاحیت نیز استفاده کند.

ماده 3- بانک مرکزی می تواند در انجام بازرسی های خود از شعب برون مرزی و یا واحدهای مستقل فرعی و موسسات اعتباری در چارچوب تفاهم نامه های فی مابین، با مقامات نظارت بانکی کشورهای ذیربط، همکاری و تبادل اطلاعات کند.

ماده 4- بازرسان بانک مرکزی می توانند حین انجام بازرسی های خود، از کلیه اسناد و مدارک موسسات اعتباری، تصویر تهیه کنند.

ماده 5- موسسات اعتباری موظفند امکان بازرسی و رسیدگی به عملیات، حسابها، گزارشها و سایر اسناد و مدارک خود را برای بازرسان بانک مرکزی یا حسابرسان منصوب از جانب بانک مرکزی بدون هیچ گونه محدودیتی فراهم نمایند.

ماده 6- موسسات اعتباری موظفند هر گونه اطلاعات و آمار مورد نیاز بانک مرکزی اعم از مالی و یا غیر مالی را به صورت ادواری یا موردی و همچنین انفرادی یا تلفیقی به بانک مرکزی ارائه دهند.

تبصره - شعب بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی خارجی فعال در داخل کشور نیز مشمول الزامات مذکور در مواد 5 و 6 می باشند.

ماده 7- بانک مرکزی و کارکنان آن و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به مقتضای وظایفشان از طریق بانک مرکزی به اطلاعات مربوط به موسسات اعتباری دسترسی دارند، موظفند این اطلاعات را محرمانه تلقی نموده و از افشای آنها خودداری کنند.

تبصره - چنانچه در حین انجام بازرسی، موارد قصور حسابرس موسسه اعتباری در انجام وظیفه محرز گردد، بانک مرکزی در صورت لزوم اقدام به ارائه موارد قصور به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد نمود.

ماده 8- انتشار آمار و اطلاعات موسسات اعتباری به صورت انفرادی یا تجمیعی توسط بانک مرکزی، به نحوی که شخص خاصی اعم از حقیقی یا حقوقی از آن قابل تشخیص نباشد، بلامانع است.