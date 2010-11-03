به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، محمود صلاحی صبح چهارشنبه ضمن تاکید بر تکمیل هرچه سریعتر اردوگاه زندانیان شهرستان چناران اظهار داشت: با توجه به حجم بالای استقرار زندانی در زندان مشهد، تکمیل هرچه سریعتر اردوگاه شهرستان چناران و انتقال زندانیان مازاد به این اردوگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: اردوگاه چناران با تخصیص اعتبارات بالا از سوی دولت تجهیز شده است.

استاندار خراسان رضوی با اعلام اینکه مشکل آب‌رسانی به این اردوگاه تاحدودی برطرف شده است از سازمان زندانها خواست تا با پیگیری های جدی تر نسبت به استفاده از ظرفیت ایجاد شده در این اردوگاه برنامه ریزی کند.

وی همچنین از آب منطقه ای خراسان رضوی خواست تا برای تکمیل پروژه آبرسانی در اسرع وقت تمهیدات لازم را بیاندیشد.

صلاحی با تاکید بر رعایت حقوق زندانیان به بهترین شکل ممکن تصریح کرد: باید برای مفید و مثمر ثمر بودن اوقات سپری شده زندانیان در زندان ها با استفاده از ظرفیت ارگان های مختلف برنامه ریزی شود.

تهمینه شکیب مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی نیز در این جلسه گزارشی از آخرین عملکرد این سازمان در خصوص پیشگیری از اعتیاد مددجویان تحت پوشش و همچنین درمان معتادان تحت پوشش بهزیستی ارائه داد.

وی با اشاره به صدور 152 مجوز برای مراکز ترک اعتیاد در شش ماهه اول سال جاری گفت: این تعداد نسبت به شش ماهه دوم سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار است.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی همچنین از ارائه طرحی برای راه اندازی مرکز ترک اعتیاد بانوان در استان خبر داد و افزود: برای احداث این مرکز نیازمند حمایت و توجه ویژه مسئولان هستیم.