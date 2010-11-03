برق اداره امور آب ایرانشهر طی سه روز گذشته قطع شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، برق اداره آب شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان از سه روز قبل به دلیل آنچه که بدهی این اداره به شرکت برق منطقه ای گفته می شود قطع شده است.

قطع برق این اداره مشکلاتی را برای مردم به خصوص کشاورزان که از موتورپمپهای برق برای آبیاری مزارع استفاده می کنند ایجاد کرده است.

اداره برق منطقه ای سیستان و بلوچستان نیز وصل مجدد برق را به ارائه بدهی اداره آب ایرانشهر موکول کرده است.

امام بخش ایرندگانی، رئیس اداره امور آب ایرانشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهارداشت: اشتراک برق اداره امور آب ایرانشهر از سه روز پیش تاکنون قطع شده است و این مسئله موجب اختلال در خدمات رسانی به کشاورزان شهرستانهای ایرانشهر، دلگان و سرباز شده است.

وی افزود: کشاورزان شهرستانهای مذکور برای پیگیری وضعیت چاههای کشاورزی و تامین سوخت موتورپمپهای خود با طی مسافت طولانی و صرف هزینه های زیاد به اداره امور آب ایرانشهر مراجعه می کنند که قطع برق این اداره برای آنان مشکلات زیادی به وجود آورده است.

این مسئول گفت: هم اکنون برق این اداره قطع است و پیگیری در راستای حل این مشکل ادامه دارد.



مسئول روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر در زاهدان گفت: بدهی اداره امور آب ایرانشهر به این شرکت بابت برق مصرفی 370 میلیون ریال است و علیرغم چند مرحله تذکر و اخطار کتبی تاکنون پرداخت نشده است.

علیرضا قاسم زاده بیان کرد: ممکن است قطع شدن برق ادره امور آب ایرانشهر مشکلاتی برای برخی کشاورزان به وجود آورد اما مقصر اصلی امور آب است که برای پرداخت بدهی برق مصرفی خود اقدامی نکرده است.

وی میزان بدهی ادارات ایرانشهر به شرکت برق را 700 میلیون ریال اعلام کرد.