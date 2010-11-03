استانداردهای لازم برای جذب بیماران خارجی در ایران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بای سلامی در حاشیه نخستین اجلاس بین المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در بیمارستان رضوی مشهد افزود: گردشگری سلامت یک کار فرارشته ای و بین بخشی است که هنوز زیرساختهای اجرای آن در کشور فراهم نشده است.

وی، توسعه گردشگری در همه ابعاد آن را نیازمند زیرساختهای استاندارد حمل و نقل، مراکز اقامتی، خدمات مرتبط با صدور ویزا، ارتباطات و تبلیغات مناسبت دانست و افزود: در بخش تخصصی گردشگری سلامت نیازمند استاندارد سازی مراکز درمانی برای جذب بیمار خارجی هستیم که متاسفانه با وجود جاذبه ها و ظرفیتهای بزرگی که در این عرصه وجود دارد هنوز زیرساختهای لازم در کشور ایجاد نشده است.

بای سلامی در خصوص اینکه چه اقداماتی باید برای رفع این مشکلات انجام داد گفت: ما در مراحل ابتدایی کار هستیم و هنوز در کشور از گردشگر تعریف علمی نداریم و حتی در مبانی علمی نیز مشکل داریم. مدلهای مختلفی در مورد تعریف از گردشگر وجود دارد که بر اساس هر کدام از آنها باید برنامه های مشخصی تعریف و اجرا شود.

وی گفت: وقتی به موضوع گردشگری سلامت نگاه می کنیم کمبودها و مشکلات بیشتر هم می شود زیرا وقتی ما برای یک گردشگر معمولی امکانات اقامتی و خدمات جانبی مناسبی نداریم به طریق اولی برای یک بیمار و گردشگر سلامت که نیازمند خدمات و امکانات خاص اقامتی و حمل ونقل است، مشکلات و کمبودهای بیشتری داریم.

عضو انجمن علمی گردشگری ایران اضافه کرد: در کشور ما بیشتر امور مربوط به خدمات گردشگری سلامت را به بخش خصوصی واگذار کرده اند اما سیاستگداری کلان و تصمیم گیری نهایی در اختیار دولت است بنابراین تا سیاستهای کلان اصلاح نشود نمی توان به توسعه گردشگری سلامت در کشور چندان امیدوار بود.

وی گفت: البته برخی محدودیتهای سیاسی و فرهنگی هم در این زمینه موثر است اما به علت نبود زیرساختهای استاندارد و علمی در حوزه خدمات گردشگری و خدمات درمانی برای بیماران خارجی حتی در جذب توریست درمانی از کشورهای مسلمان و همراه هم توفیق چندانی نداریم.

بای سلامی ادامه داد: برخی مسائلی که به عنوان محدودیت در جذب توریست مطرح می شود در عین حال می تواند پتانسیل مناسبی برای جذب توریست از کشورهای اسلامی و افرادی که می خواهند سفری خانوادگی داشته باشند یک مزیت است که باید با استانداردسازی خدمات گردشگری و مراکز درمانی و تبلیغات مناسب از از این مزیست نسبی بشتر استفاده کنیم.