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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۴

سردار جوکار به مهر خبرداد:

کسر 90 روز از مدت سربازی دانش آموزان بسیجی فعال

کسر 90 روز از مدت سربازی دانش آموزان بسیجی فعال

رئیس بسیج دانش آموزی کشور گفت: دانش آموزانی که در مدرسه عضو فعال بسیج هستند در ازای گذراندن هر یکسال از دوره خدمت نظام وظیفه 45 روز از مدت سربازی آنها کسر می شود.

 سردار محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: هم اکنون سه میلیون دانش آموز در مدارس عضو واحدهای بسیج هستند و خدمت سربازی افرادی که عضو فعال باشند 90 روز کاهش می یابد.

رئیس بسیج دانش آموزی کشور ادامه داد: همچنین در سال تحصیلی جاری برای اولین بار واحدهای بسیج را در مدارس ابتدایی راه اندازی کرده ایم که در این واحدها دانش آموزان با بسیج و فرهنگ بسیجی در قالب برنامه های هنری و فرهنگی آشنا می شوند.

جوکار گفت: به دانش آموزان بسیجی در دوره ابتدایی کارت بسیج ارائه می شود تا نحوه ساماندهی آنها در دوره های تحصیلی بعد راحت تر باشد.

 

کد مطلب 1184094

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