کسر 90 روز از مدت سربازی دانش آموزان بسیجی فعال

سردار محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: هم اکنون سه میلیون دانش آموز در مدارس عضو واحدهای بسیج هستند و خدمت سربازی افرادی که عضو فعال باشند 90 روز کاهش می یابد.

رئیس بسیج دانش آموزی کشور ادامه داد: همچنین در سال تحصیلی جاری برای اولین بار واحدهای بسیج را در مدارس ابتدایی راه اندازی کرده ایم که در این واحدها دانش آموزان با بسیج و فرهنگ بسیجی در قالب برنامه های هنری و فرهنگی آشنا می شوند.

جوکار گفت: به دانش آموزان بسیجی در دوره ابتدایی کارت بسیج ارائه می شود تا نحوه ساماندهی آنها در دوره های تحصیلی بعد راحت تر باشد.



