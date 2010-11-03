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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۶

تامینی در گفتگو با مهر: ایجاد کمیته‌ای درباره انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران/ انحلال مغایر قانون است

تامینی در گفتگو با مهر: ایجاد کمیته‌ای درباره انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران/ انحلال مغایر قانون است

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان سه کمیسیون مجلس و وزارت بهداشت برای بررسی موضوع انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد.

حسن تامینی لیچائی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود: قرار شد کمیته ای متشکل از چند نماینده عضو کمیسیونهای آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و اصل 90 به همراه مسئولان وزارت بهداشت این موضوع را بررسی کرده و نتایج را به مجلس اعلام کنند.

وی گفت: دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت در جلسه مشترک کمیسیون آموزش و بهداشت مجلس حاضر شد و دلایلی را برای انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد و تاکید کرد که این کار به صورت قانونی و بر اساس مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی انجام گرفته است.
 
تامینی اضافه کرد: وزیر بهداشت در این جلسه تاکید کرد که در این موضوع اصلاح ساختاری صورت گرفته و ارتقای دانشگاهها و کسب رتبه بالاتر در منطقه مدنظر بوده است.
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: دلایل بیان شده از سوی وزیر بهداشت مخالفان و موافقانی داشت که نظر اعضای کمیسیون بهداشت بیشتر این بود که به صلاح بود موضوعی در این حد از اهمیت به مشورت گذاشته می شد.
 
وی با اشاره به نظر اداره قوانین درباره قانونی بودن یا غیرقانونی بودن انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران یادآور شد: با بررسی که امیدوار رضایی به عنوان نماینده کمیسیون در بررسی این موضوع به عمل آورده است انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران هم بر اساس اصول 49، 137 و 139 برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد.
 
به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.
کد مطلب 1184096

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