مخالف دیوار کشیدن در مدارس دخترانه برای شاداب سازی هستم

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اینکه دیوارهای یک مدرسه را افزایش دهیم یا آن را بلندتر کنیم تا دانش آموزان دختر در آن بتوانند آزادی عمل داشته باشند اصلا مناسب و صحیح نیست.

پیش از این طرحی از سوی دفتر بانوان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر شاداب سازی و محرم سازی مدارس دخترانه به معاونت عمرانی داده شده بود که در آن باید دیوارهای مدارس را بلند تر می کردند تا از ساختمانهای بلند اطراف دید نداشته باشد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: راه حل مشکل حجاب در مدارس دخترانه می تواند با معماری فضای آموزشی به شکل حیاط مرکزی حل شود. در واقع در مدارسی که با این شیوه ساخته می شوند دانش آموزان دختر آزادی عمل بیشتری دارند و راحت ترند.

رئیسی با بیان اینکه در سالهای گذشته به ورزش دانش آموزی به خصوص در مدارس دخترانه توجه نشده گفت: واقعیت این است که مدارس دخترانه ما محدودیتهای فراوانی دارند و امکان تحرک دانش آموزان در فضاهای کوچک مدرسه وجود ندارد، اما در طراحی کنونی مدارس به این مسائل توجه می شود تا دانش آموزان دختر نیز همچون پسران از آزادی عمل برخوردار باشند.

