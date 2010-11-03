گلستان رتبه 27 صنعت و معدن را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین طلوعیان صبح چهارشنبه در نشست بررسی هدفمندی یارانه ها در بخش صنعت و معدن افزود: آنچه موجب تغییر در رتبه صنعتی استان می شود، ایجاد صنایع بزرگ و مادر است و صنایع بزرگ باید براساس مزیتهای نسبی در استان توسعه یابد.

وی اظهار داشت: تا زمانیکه سرمایه گذاری بزرگ در بخش صنعت و معدن صورت نگیرد، تغییری در رتبه صنعتی استان ایجاد نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ و مادر در استان کم داریم و برای ورود و استقرار صنایع بزرگ باید به ابزارهایی متوسل شویم.

طلوعیان به برنامه های حمایتی از بخش صنعت در بحث هدفمندی یارانه ها اشاره و اضافه کرد: برنامه های طولانی مدت و دراز مدت از جمله برنامه های حمایتی است.

سرپرست سازمان صنایع و معادن گلستان بیان داشت: افزایش بهره وری، ارتقای مدیریت بنگاههای اقتصادی از دیگر برنامه هایی است که برای حمایت از بش صنعت و معدن تعریف شده است.

وی یادآور شد: برنامه تاثیرپذیری از دیگر اقدمات است و همه بنگاههایی که تاثیرپذیرند و میزان مصرف انرژی شان زیاد است می توانند در سایت ثبت نام کنند و از مزایای طرح بهره مند شوند.