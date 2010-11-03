به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران پیش از ظهر سه شنبه در سیصد و بیست و ششمین جلسه علنی شورای شهر با تبریک روز 13 آبان افزود: شورای شهر بحث نظارت عملکرد شوراها را دنبال کرده و به صورت سامان یافته به این موضوع می پردازد و چنانچه کسانی در شورای شهر تخلف یا اشتباهی کند طبق قانون با آن برخورد می شود و این موضوع دلیل نمی شود که عده ای در مجلس ما را رقیب خود بدانند در حالی که ما رفیق آنها هستیم.

وی تصریح کرد: مدیریت شهری توسط شورای شهر به نفع مردم جامعه است و اگر نمایندگان مجلس با شورای شهرشان مشکل دارند این مشکل را به همه شورای شهر تعمیم ندهند چراکه با توجه به فرموده مقام معظم رهبری نباید نتیجه اختلافات اینچنینی به ضرر آحاد مردم تمام شود.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه اگر نماینده مجلس حتی به حق با اعضای شهری مشکل دارد کاری نکند که با تصویب طرحهای اینچنینی موجب ضرر و زیان مردم شود ادامه داد: انتخاب شهردار با پیشنهاد وزیر کشور در شرایط کنونی و مطابق با قانون فعلی به نفع مردم نیست و برخی نمایندگان مجلس نیز نباید به دلیل وجود مشکل با شورای شهرشان به تصویب قوانینی بپردازند که به واقع به ضرر مردم تمام می شود.

مبنای تفکر شوراییان مردم سالاری دینی و اسلامی است

وی با بیان اینکه مبنای تفکر شوراییان مردم سالاری دینی و اسلامی است و از اصلی ترین اولویتهایی است که شورای شهر در این مسیر گام برمی دارد گفت: هفته گذشته موضوعاتی در کمیسیون شوراهای مجلس مطرح شد که یکی از آن موارد که انتخاب شهردار به طور مستقیم توسط مردم بود مسرت بخش بود ولی رای نیاورد. اگرچه این مسئله موضوع خوبی است اما در شرایط فعلی و مطابق با قوانین امروز سازگار نیست.

چمران ادامه داد: متاسفانه در جلسه بعدی که ما هم از برگزاری آن بی خبر بودیم پیشنهاد انتخاب شهردار توسط وزارت کشور مطرح شد به این صورت که پیشنهاد از سوی وزارت کشور به شوراها ابلاغ شود و شوراها شهردار را انتخاب کنند. همچنین بر اساس این طرح به شوراها حق استیضاح داده شده که در نهایت هم این پیشنهاد رای آورده است.

کمیسیون شورای مجلس حامی شورا نیست

وی تصریح کرد: متاسفانه کمیسیون شورای مجلس که باید حامی شورا باشد اینچنین بحثی را مطرح کرده و رای هم می آورد البته هنوز این طرح به صحن اصلی مجلس نیامده و ما اعلام می کنیم این رای به صلاح شوراها نیست.

رئیس شورای شهر تهران افزود: در مجلس شورای اسلامی قطعا نمایندگان از بینش بالایی برخوردارند و به این پیشنهاد رای نخواهند داد چرا که تفکر شورایی در بحث انتخابات مجلس و دولت نیز تاثیر گذار بوده و در این راستا از نمایندگان کمیسیون شوراها می خواهیم در این خصوص تجدید نظر کنند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار داریم با چشمان باز و آگاهی کامل به این طرح رای دهند.

نمی دانم چرا بعضی ها با شورا مشکل دارند

چمران با بیان این که نمی دانم چرا بعضی ها با شورا مشکل دارند گفت: ما در شهرها با تمام شرایط سخت مالی شاهد تحولات اساسی هستیم که این امر توسط مدیریت شهری و تصمیم گیری های درست شوراها در حال انجام است.

وی افزود: شورای شهر اصلاح قانون شوراها را با کمال میل دنبال کرده و به نتیجه مطلوب نیز خواهند رساند.