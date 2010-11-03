به گزارش خبرگزاری مهر، "ذاخاری میلر" از اعضای حزب دموکرات در خارج از آمریکا در گفتگو با فرانس 24 درا رتباط با شکست دموکراتها در انتخابات میاندوره ای کنگره گفت: این شکست برای ما جای شگفنتی نداشت و غیر منتظره نبود.

میلر همچنین افزود: ما از این مسئله متعجب نشدیم زیرا که شکست ما به آن اندازه ای هم که انتظار داشتیم نبود.

وی به سوابق تاریخی شکست احزاب حاکم و از دست دادن اکثریت در کنگره اشاره کرد و گفت: چنین رویدادی در دوره های رونالد ریگان و بیل کلینتون هم سابقه داشته و آنها هم اکثریت را در میاندوره ای کنگره از دست دادند.

گفتنی است در انتخابات میاندوره ای ه کنگره آمریکا که روز گذشته برگزار گردید جمهوریخواهان اکثریت را در مجلس نمایندگان بدست آوردند.

نتایج بدست آمده تاکنون از پیشتازی دموکرات ها در مجلس سنا خبر می دهد.

جمهوریخواهان شکست اوباما در این انتخابات را پیامی محکم به وی توصیف کردند. دموکراتهای علاوه بر شکست در انتخابات، کرسی مهم خود در ایلینوی را که سابقاً متعلق به اوباما بود از دست دادند.