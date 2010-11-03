مجلس با ادغام سازمان های آموزش و پرورش در معاونت ها مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور در بررسی مواد فصل دوم این لایحه که به موضوع علم و فناوری اختصاص دارد با حذف ماده ای که آموزش و پرورش را مکلف می کرد، تمامی سازمان های وابسته و تابعه خود را با حفظ وظایف و مسئولیت ها در معاونت های آموزش و پرورش ادغام و سازماندهی کنند، موافقت کردند.

نمایندگان مجلس همچنین با این موضوع که وزارت آموزش و پرورش بتواند در صورت نیاز بدون رعایت ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر تا سقف دو معاونت به معاونت های موجود اضافه کند، مخالفت کردند.

در ادامه بررسی مواد این لایحه ماده 28 مکرر 3 بخش دوم لایحه به درخواست لاریجانی مراعا ماند و گفت: مقام معظم رهبری نظری را در مورد این ماده مطرح کرده اند و اکنون مذاکراتی در حال انجام است که پس از رسیدن به نتیجه درباره این ماده تصمیم گیری می کنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در این ماده که مراعا مانده دولت موظف می شود نهضت سوادآموزی را در معاونت ذیربط وزارت آموزش و پرورش ادغام نماید و همچنین نیروی انسانی مازاد همراه با اعتبارات و منابع مربوط به سازمان خدمات عمومی موضوع ماده 62 این قانون انتقال می یابد.

همچنین این ماده که مراعا ماند، می افزاید: از ابتدای برنامه پنجم آموزشکده های فنی وزارت آموزش و پرورش با تمامی امکانات و فضاهای آموزشی ازوزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می گردد.

در بخش دیگری از این ماده آمده است : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این آموزشکده اقدام نماید.

به گزارش مهر، در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور نمایندگان بررسی مواد فصل 3 این لایحه که به موضوعات اجتماعی اختصاص دارد را آغاز کردند.