نخستین مرکز اطلاع رسانی استانی هدفمندی یارانه ها در زاهدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، قائم مقام وزیر بازرگانی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز اطلاع رسانی ستاد هدفمندی یارانه های سیستان و بلوچستان اظهارداشت: اولین مرکز اطلاع رسانی این ستاد در تهران راه اندازی شده بود و به زودی در مراکز سایر استانها نیز ایجاد می شود.

مسعود موحدی هدف از تاسیس مرکز اطلاع رسانی را اطلاع رسانی سریع و به موقع به مردم و رسانه ها در زمینه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و رسیدگی به تخلفات و مشکلات مردم اعلام کرد.

وی بیان کرد: مراکز اطلاع رسانی قانون هدفمند کردن یارانه ها همچنین کار هماهنگی بین دستگاههای اجرایی دست اندرکار در تنظیم بازار را انجام می دهد تا با همکاری و مبادله اطلاعات به یکدیگر در اجرای این طرح موفقیت بیشتری بدست آورند.

قائم مقام وزیر بازرگانی اظهارداشت: در صورت اعلام تخلف به سامانه 124 و یا ادارات بازرگانی به صورت مراجعه حضوری توسط مردم در اسرع وقت دستگاههای مربوطه با اعزام بازرس اقدامهای لازم را انجام و با متخلف طبق قانون برخورد قاطع می شود.

وی افزود: اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه ها با همکاری نزدیک مردم امکان پذیر خواهد بود.

موحدی گفت: مدیریت اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه به دست خود مردم است به همین دلیل باید مصرف متعارف خود را داشته باشند و به شایعاتی که برای جوسازی و نگرانی مردم توسط برخی افراد سود جو و فرصت طلب در جامعه انجام می شود توجهی نکنند.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم اظهارداشت: تمام تمهیدات لازم برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در استان اندیشیده شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

علی محمد آزاد، کنترل قیمتها و جلوگیری از گرانفروشی را از برنامه های مهم برای اجرای موفقیت آمیز این طرح عنوان کرد.

وی بیان کرد: مرکز اطلاع رسانی ستاد هدفمند کردن یارانه ها به منظور اطلاع رسانی و پیگیری موارد تخلف از قانون، توسط وزارت بازرگانی در استان راه اندازی شده است که می تواند نقش مهمی در جامعه داشته باشد.

استاندار سیستان و بلوچستان از همکاری خوب مردم استان در زمینه های مختلف با دستگاههای اجرایی تقدیر کرد و همکاری بیش از پیش آنان در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را خواستار شد.

رئیس سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان نیز در ادامه این مراسم گفت: مرکز اطلاع رسانی که از مصوبات ستاد هدفمند کردن یارانه ها است به منظور اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم از این طرح راه اندازی شده است.

ایرج حسن پور گفت: در این مرکز نمایندگان دستگاههای دست اندرکار از جمله معاونت های سازمان بازرگانی، تعزیرات

حکومتی، امور اقتصادی و دارائی، شرکت غله، اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و سایر اعضا فعالیت دارند.

وی افزود: اطلاعات کافی در ارتباط با ذخیره سازی کالاها و بازرسان و غیره مربوط به حوزه های مختلف این سازمان در مرکز اطلاع رسانی هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد و تلفن 124 نیز آماده پاسخگویی به گزارشات، شکایات و پیشنهادی مردم است.





