زهرا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این اعتبار در راستای اجرای ماده هشت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با هدف فراهم سازی امکان تحصیل رایگان دانشجویان معلول در مراکز تحصیلی دانشگاهی اختصاص یافته است .

وی ادامه داد: هم اینک 301 دانشجوی معلول در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در مراکز آموزش عالی آزاد، پیام نور، علمی، کاربردی و غیرانتفاعی مشغول تحصیل هستند .

به گفته وی، این اعتبار بر اساس دستورالعمل های موجود و اعمال شاخصه هایی از جمله درجه معلولیت، وضعیت اقتصادی و نوع معلولیت به دانشجویان معلول پرداخت می شود .

وی سقف پرداخت شهریه در مقطع کاردانی را سه میلیون ریال، کارشناسی پنج میلیون ریال، کارشناسی ارشد 10میلیون ریال و دکترا را 20 میلیون ریال عنوان کرد .

وی با اشاره به اینکه هم اینک 22 دانشجوی معلول در دانشگاه های روزانه دولتی مشغول تحصیل هستند افزود: این افراد از کمک هزینه تشویقی به میزان پنج میلیون ریال نیز برخوردارند .

نادری گفت: هم اینک 92 دانشجوی معلول پشت نوبت حمایت این سازمان قرار داشته که در حال رایزنی برای تامین شهریه این افراد هستیم .