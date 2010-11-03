زهرا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این اعتبار در راستای اجرای ماده هشت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با هدف فراهم سازی امکان تحصیل رایگان دانشجویان معلول در مراکز تحصیلی دانشگاهی اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: هم اینک 301 دانشجوی معلول در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در مراکز آموزش عالی آزاد، پیام نور، علمی، کاربردی و غیرانتفاعی مشغول تحصیل هستند.
به گفته وی، این اعتبار بر اساس دستورالعمل های موجود و اعمال شاخصه هایی از جمله درجه معلولیت، وضعیت اقتصادی و نوع معلولیت به دانشجویان معلول پرداخت می شود.
وی سقف پرداخت شهریه در مقطع کاردانی را سه میلیون ریال، کارشناسی پنج میلیون ریال، کارشناسی ارشد 10میلیون ریال و دکترا را 20 میلیون ریال عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه هم اینک 22 دانشجوی معلول در دانشگاه های روزانه دولتی مشغول تحصیل هستند افزود: این افراد از کمک هزینه تشویقی به میزان پنج میلیون ریال نیز برخوردارند.
نادری گفت: هم اینک 92 دانشجوی معلول پشت نوبت حمایت این سازمان قرار داشته که در حال رایزنی برای تامین شهریه این افراد هستیم.
بیش از 9 هزار معلول در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارند.
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