"موساد" عامل ارسال بسته های مشکوک

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنام الاهرام مصر امروز در مقاله ای با عنوان "بسته های ارسالی مرگ اسرائیلی است" می نویسد: جامعه بین المللی درحال حاضر مشغول بررسی بسته های مشکوک ارسالی است که دو عدد ازاین بسته ها به امارات و انگلیس ارسال شده بود که بالطبع بعد از آن شرکت های هواپیمایی و فرودگاه ها تدابیر امنیتی خاصی را برای ممانعت از ورود چنین بسته های اتخاذ کردند.

الاهرام در نگاهی دیگر به این مسئله می نویسد: این روش از انجام عملیات تروریستی قطعا بسیار خطرناک بوده و درعین حال نیازمند هزینه بسیار بالایی دارد تا دستگاه های مراقبت و کنترل و نیروهای ویژه ای را برای انجام آن فراهم آورد اما نکته اینجاست که هیچ دلایل و قرائنی که به وضوح ما را به عاملان این جنایت راهنمایی کند یافت نمی شود مگر اینکه انگشت اتهامات فورا وبی هیچ تردیدی از سوی کشورهای غربی و به ویژه آمریکا به سوی گروهک تروریستی القاعده که تحت فرماندهی بن لادن است، نشانه رفت.

این روزنامه مصری ادامه می دهد: اینکه ما در جبهه مقابل القاعده و هر گروهک تروریستی دیگری هستیم اما می پرسیم چرا القاعده و چرا غیر از این گروهک نه؟

الاهرام تاکید می کند: تجربه نشان می دهد که همیشه عکس آن چیزی که به ذهن همه می رسد می تواند منشأ و عامل این عملیات بوده باشد به طور مثال در سال های گذشته در مصر شاهد انفجارهایی در اسکندریه و قاهره و همچنین حوادثی در تاسیسات آمریکایی و حتی معابد یهودیان بودیم که انگشت اتهام به سوی همه نشانه رفت به جز اسرائیل که بعدها تحقیقات نشان داد عامل همه این خرابکاری ها اسرائیلی ها بودند.

این روزنامه عرب زبان با لحنی محکم خاطر نشان می سازد: اسرائیل بارها دست به ارسال بسته های مرگ زده است مثلا ارسال بسته های انفجاری به دفتر وابسته نظامی سفارت مصر در اردن و بعد هم به یک افسر مصری در غزه که در هر دوی این ها منجر به ویرانی و کشتار شد.

الاهرام در پایان می نویسد: اگر در این جنایت دقیق شویم در می یابیم که چنین اسلوبی درعملیات تروریستی متعلق به اسرائیلی ها است که در نیمه اول دهه شصت بارها دست به چنین اقداماتی زد.