دامهای خراسان رضوی در 17 میلیون نوبت واکسینه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، علی اصغر طوسی با اعلام این خبر افزود: واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین خراسان رضوی در نیمه نخست امسال از مرز 17 میلیون نوبت گذشت که این رقم 30 درصد بیشتر از پیش بینی عملیات مبارزه با بیماری‌های دامی شش ماهه اول سال جاری بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گویای پنج درصد افزایش است.

وی ادامه داد: سرمایه دامی، سرمایه‌ای دائمی، زاینده و مولد است که در صورت رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه ای و همراه ساختن نکات تغذیه ای می توان بهره‌برداری مورد نظر را از تولید آن بدست آورد و سرمایه ای است که در اثر استفاده از بین نمی‌رود.

طوسی با اشاره به اینکه بیش از 800 نوع بیماری مشترک بین انسان و دام وجود دارد از لزوم مبارزه با بیماری‌های مشترک مانند سل، بروسلوز، هاری، کیست هیداتید، تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو و ... یاد و اعلام کرد: در همین راستا توسط دامپزشکی خراسان رضوی در نیمه نخست سال 1389 بیش از 44 هزار نوبت سر گاو جهت تشخیص سل مورد تست قرار گرفته و در ارتباط با تب مالت از 24 هزار راس گاو جهت تشخیص این بیماری نمونه خون اخذ و آزمایش شده است.

وی یادآور شد: در جهت کنترل و پیشگیری از بیماری‌ هاری نیز 25 هزار قلاده سگ علیه این بیماری واکسینه شده است که انجام این عملیات نیز تاثیر قابل توجهی در کاهش موارد ابتلای جمعیت دامی و انسانی استان به این بیماری مهلک طی سالیان اخیر داشته است.

